Varapalo a todos los cereales en la lonja de León con bajadas entre 12 y 15 euros y el temor a que sigan cayendo

En la sesión de la lonja de León de este miércoles 7, celebrada en Santa María del Páramo, varapalo a las cotizaciones de los cereales, con bajadas de todos las categorías entre 12 y 15 euros por tonelada, que además de ser importante no invita al optimismo y si no hay un cambio de tendencia claro, los ajustes previsiblemente no se quedarán aquí.

En los mercados internacionales parece que ahora solo cotizan las noticias negativas, la guerra en Ucrania se da por amortizada y salvo un nuevo enquistamiento de esta en este invierno no tendría ya influencia en los mercados, ahora mismo se está más pendiente de las noticias agronómicas y de la repercusión que está teniendo la bajada del petróleo, l que explica esa bajada de entre 12 y 15 euros.

La cosecha del maíz en la provincia de león alcanza ya el 80% aunque se esta complicando con las lluvias de los últimos días, y la previsión de que se alarguen en el tiempo, dado que hay fincas ya encharcadas y de difícil acceso.

La estabilidad continua como en sesiones anteriores en los sectores de la patata y la alubia, en ambos casos la cosecha está finalizada y prácticamente todo el producto está en manos de los almacenistas.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 07-12-22 DE LA LONJA DE LEÓN

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 330,00 315,00 ▼ Cebada ** 312,00 300,00 ▼ Triticale 314,00 300,00 ▼ Centeno 302,00 290,00 ▼ Avena 310,00 295,00 ▼ Maíz * 325,00 312,00 ▼

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,60 1,60 = Negra 3,25 3,25 = Palmeña Redonda 2,20 2,20 = Planchada 1,80 1,80 = Plancheta 2,00 2,00 = Pinta 1,40 1,40 = Riñón de León 1,70 1,70 = Redonda 1,35 1,35 =