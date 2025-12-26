Valoran las últimas lluvias como un «regalo de Navidad» para el campo alicantino al ser generosas y bien distribuidas por toda la provincia

Asaja Alicante valora positivamente el episodio de lluvias que se ha registrado por toda la provincia este miércoles 25, que ha llegado como un auténtico «regalo de Navidad» para el campo alicantino, muy castigado por periodos marcados por la sequía . En general las lluvias han sido muy beneficiosas para el agroalicantino y se destaca la lluvia fina que ha caído de forma suave y progresiva, sin causar erosión por arrastre, ni daños significativos, lo que ha permitido una excelente penetración en el suelo.

En este sentido, el presidente de ASAJA manifiesta su satisfacción por los acumulados de lluvia de la jornada de ayer pues «ha llovido con regularidad en toda la provincia de Alicante y el agua llega en un momento ideal para los cultivos de invierno y secano. Además, para el campo esta lluvia es oro pues humedece en profundidad, ayuda a lavar las sales, favorece el desarrollo radicular y alivia nuestros acuíferos tan castigados en un territorio señalado por la falta de agua y ausencia de precipitaciones.

Las mayores cantidades de lluvia se han concentrado en la Marina Alta, donde se han alcanzado registros especialmente significativos, como los 160 litros por metro cuadrado en Pego, 120 litros/m² en Xaló y Alcalalí, y 80 litros/m² en Teulada. En la Marina Baixa, el episodio ha dejado acumulados igualmente destacables, con una media en torno a los 75 litros/m². Las mayores cantidades de lluvia se han concentrado en la, donde se han alcanzado registros especialmente significativos, como los 160 litros por metro cuadrado en Pego, 120 litros/m² en Xaló y Alcalalí, y 80 litros/m² en Teulada. En la, el episodio ha dejado acumulados igualmente destacables, con una media en torno a los 75 litros/m².

En áreas históricamente más afectadas por la escasez hídrica, como la Vega Baja y el Baix Vinalopó, las precipitaciones han supuesto un alivio notable y, en algunos casos, inesperado. En Elche, como anécdota, ha sido el día más lluvioso desde que existen registros(año 1953) y el día con temperaturas más frías desde 1962. En estas comarcas se han registrado valores medios de entre 40 y 50 litros/m² en municipios como Torrevieja, Guardamar, Rojales, Los Montesinos, Orihuela y Elche.

En la comarca de L’Alcoià, la lluvia ha alcanzado una media aproximada de 65 litros/m², un volumen especialmente relevante para los cultivos de cereales de secano. Por su parte, en El Comtat los acumulados han sido más moderados, situándose en torno a los 45 litros/m², aunque con un impacto igualmente positivo para la agricultura de la zona.

En contraste, el Vinalopó ha sido la comarca donde las precipitaciones han tenido menor incidencia. En localidades del Alto Vinalopó, como Villena, los registros se han situado alrededor de los 20 litros/m², mientras que en el Medio Vinalopó las lluvias han sido algo más apreciables, con medias próximas a los 35 litros/m² en municipios como Aspe, Algueña y Monforte del Cid. En Alicante y la comarca de L´Alacanti las lluvias fueron ligeramente más suaves, alcanzando valores en torno a los 30 litros por metro cuadrado.

Como único aspecto negativo, ASAJA Alicante señala que el episodio de lluvias ha coincidió con el pico de campaña de recolección y el terreno enfangado complica las labores en el campo en cultivos en plena recolección como la Uva de mesa, el Olivar, Cítricos, y Hortalizas donde la demanda de brócoli, alcachofas, lechugas…es altísima en estos días festivos. «Aun así, el balance es claramente positivo. Ahora toca esperar unos días de sol para que los campos se sequen lo justo y las maquinas y trabajadores pueden volver a la recolección con normalidad» matiza el presidente de ASAJA Alicante.

Este episodio navideño de lluvia inyecta una dosis de optimismo al sector agrario alicantino que sigue luchando contra las adversidades climáticas y dificultades del sector productor primario. Un recordatorio de que, a veces el mejor regalo no viene envuelto en papel, sino cayendo del cielo.