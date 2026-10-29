Valencia acogerá el 24 de noviembre el IV Foro Internacional del Cultivo del Aguacate

Apunta en verde esta cita crucial para el sector del aguacate. El próximo martes 24 de noviembre se celebrará el IV Foro Internacional del Cultivo del Aguacate, AguacateForum 2026, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia a partir de las 9 horas. El evento está organizado por la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y contará con la participación de expertos de talla mundial, tanto especialistas e investigadores como profesionales y empresas vinculadas a la producción, comercialización e innovación de esta fruta subtropical en fase de expansión.

Bajo el lema «El futuro del aguacate ya está tomando forma», el foro ofrecerá un programa técnico centrado en los principales desafíos y oportunidades de este cultivo. Tras la inauguración, los asistentes podrán conocer la situación actual y las previsiones del mercado mundial del aguacate, de la mano de Cristina Tenorio, directora de marketing de la Organización Mundial del Aguacate (WAO).

La investigadora del IVIA, Alejandra Salvador, abordará los retos de la poscosecha de la variedad Lamb Hass en la Comunitat Valenciana, mientras que Agrofresh expondrá soluciones sobre el control de la maduración del árbol al lineal. El programa continuará con dos intervenciones online: Paula Peris, del IVIA, explicará el diagnóstico nutricional a la fertilización óptima del aguacate (normas DRIS para cada etapa del cultivo); y el Dr. Tomas Fichet, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, revelará la experiencia chilena respecto a los potenciales usos de los fitorreguladores en aguacate.

El catedrático y la profesora de la UPV, Manuel Agustí y Carmina Reig, profundizarán en las estrategias de fertilización y bioestimulación y en las causas de la caída fisiológica del aguacate. Por la tarde, el responsable de transferencia de AVA-ASAJA, Carlos Montesinos, facilitará los resultados obtenidos en la Finca Sinyent sobre la eficacia de las variedades polinizantes. POLIFLY expondrá los ensayos y casos de éxito en el uso de insectos polinizadores para el cuajado. En formato online, Mauricio Navarro, CEO de Bioestimulando Ando, aportará sus conocimientos acerca de la bioestimulación estratégica en el cultivo de aguacate.

A continuación, el catedrático de Fruticultura por la Universidad de Almería, Julián Cuevas, hablará de la vecería del aguacate y su manejo agronómico. Un representante de Isagri detallará las herramientas de digitalización para optimizar la gestión de fincas y sensores integrales para la toma de datos. Por último, Najib Boubakri y Juan José Bellod de Regaber explicarán soluciones de automatización del riego adaptadas a las necesidades de este cultivo tropical. El foro concluirá con la clausura a cargo del conseller de Agricultura Miguel Barrachina.

AguacateForum 2026 cuenta con el patrocinio de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana.

Las personas y entidades interesadas en inscribirse a AguacateForum 2026, de manera presencial u online, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://aguacatevalenciano.es/aguacateforum-2026/