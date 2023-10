Urgen a las Administraciones la habilitación de ayudas para compensar las pérdidas de los ganaderos por la EHE

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha urgido a las Administraciones la habilitación de ayudas para compensar las pérdidas de los ganaderos por la EHE. La organización ya lleva tiempo alertando sobre las importantes pérdidas económicas que están sufriendo los ganaderos en Castilla y León a consecuencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) sin obtener resultados claros.

Desde la organización agraria se lamenta que «desde las Administraciones, solo recibimos buenas palabras, pero nadie se pone manos a la obra para ayudar a resolver el problema. Parece que sólo esperan a que la enfermedad se desvanezca cuando el mosquito deje de actuar».

En este sentido, recalcan que los ganaderos están poniendo todo de su parte para evitar y controlar esta enfermedad, siguiendo todos los protocolos posibles de actuación. «Nadie más interesado en la sanidad de su cabaña que el propio ganadero, pero lamentablemente no encontramos el apoyo necesario para hacer frente a este desmesurado incremento de gastos que está suponiendo la EHE para nuestras explotaciones», aseguran.

Por eso, insisten en que las ganaderías más afectadas claman por un apoyo económico real tanto del Ministerio como de la Consejería de Agricultura de Castilla y León.

Por último, desde UCCL recuerdan que vienen reclamando esta compensación de costes por las pérdidas de los ganaderos por la EHE en todas las reuniones que ha mantenido, y siempre han escuchado la misma respuesta: “lo estudiaremos”. El problema es que «con esto no basta, no podemos dejar que un sector tan importante como el ganadero, que viene sufriendo una importante crisis derivada del incremento de costes de producción, la sanidad animal, la fauna salvaje y últimamente la sequía, se desmantele por la falta de apoyo de las administraciones. Si un ganadero se ve abocado al cierre ya no vuelve a abrir» advierten desde la Unión de Campesinos de Castilla y León.

