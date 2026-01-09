UPA-UCE acogerá a cinco jóvenes agricultores del Programa Cultiva en dos explotaciones modelo ubicadas en Valdelacalzada y Caminomorisco

Cinco jóvenes agricultores del Programa Cultiva se formarán en explotaciones modelo de la región gracias a UPA-UCE Extremadura. A niel nacional, UPA continúa a la cabeza de las organizaciones colaboradoras con el Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo, financiado y desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desde UPA-UCE apuestan por la agricultura y ganadería familiar como modelo de explotación para ofrecer estas experiencias, dado que son un ejemplo en el que pueden verse reflejados jóvenes agricultores y pueden extrapolarlo a sus propios proyectos.

La primera de las estancias comenzará el próximo lunes 19 de enero y en ella participarán dos jóvenes productores de fruta de hueso procedentes de Murcia. Se formarán en una explotación familiar de Valdelacalzada (Badajoz) dedicada a la producción de fruta de hueso y flor cortada. Allí, aprenderán nuevas técnicas y manejos del cultivo, así como formación en distintos modelo de poda de árboles frutales. Los dos jóvenes estarán en Extremadura hasta el viernes día 23.

La segunda experiencia que gestionará UPA-UCE Extremadura tendrá lugar en mayo en una explotación familiar de cereza de Caminomorisco (Cáceres), donde tres jóvenes recibirán formación sobre cómo se trabaja este cultivo en el norte de Cáceres. “Uno de los principales objetivos que perseguimos con nuestra participación en este programa es favorecer el relevo generacional en el campo”, señala el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

Esta iniciativa está diseñada para ofrecer a agricultores y ganaderos la oportunidad de formarse y desarrollarse en explotaciones agrarias ‘modelo’ situadas en toda España. El programa Cultiva cubre todos los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los jóvenes participantes, además de ofrecer una compensación para la contratación de personal que gestione sus explotaciones durante su ausencia.

Desde su inicio, El Programa Cultiva ha capacitado a cientos de profesionales agrarios en técnicas y prácticas agrarias. UPA es la única organización agraria que colabora con este programa desde la primera edición.