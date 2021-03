UPA defiende su espacio ante las elecciones en el campo en Cataluña: “Nuestra voz es la de la agricultura y ganadería familiar”

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Cataluña (UPA Cataluña) ha pedido el voto a los agricultores y ganaderos que están llamados a las urnas este jueves y viernes de forma telemática, porque “somos pequeños y medianos, pero profesionales, y defendemos a la agricultura y ganadería familiar por encima de todo”. Unas elecciones agrarias en las que la pagesía tiene varias opciones, pero solo “una alternativa real” en la defensa del modelo familiar de producción de alimentos, el mayoritario en el país.

En una rueda de prensa celebrada en Vilafranca del Penedès, el ya presidente de la Gestora de UPA Catalunya, el pagès de Roquetes Joan Montesó, ha defendido el modelo que representa UPA: un modelo agrario familiar, pero también un modelo de defensa y de trabajo sindical. “El modelo familiar tiene un espacio, y UPA también lo tiene en el panorama agrario de Cataluña”.

«Estamos en contra de la agricultura de sofá, queremos una PAC más justa y socialmente y más redistributiva, “porque en este momento no lo es”, ha manifestado Montesó. UPA apuesta por una agricultura y ganadería de pequeño y mediano tamaño, pero profesional y moderna. “Unos valores que no tienen sentido si no hay justicia para el agricultor y el ganadero.”

En la rueda de prensa, desde el Centro Ágora de Vilafranca del Penedès, ha participado también el agricultor David Bové, que ha mostrado su apoyo al proyecto que representa UPA. “Os presentamos un sindicato que respirará pagesía, que será una correa de transmisión desde al campo hacia la Administración y la sociedad. Hemos de ser receptivos y dialogantes, apostar por la coexistencia y el entendimiento”. Bové ha defendido una agricultura de convivencia, que cuente con la complicidad de las cooperativas, de los mayoristas y de la Administración.

David Bové ha calificado el año de “durísimo”: “Tenemos mucha gente tocada de los sectores de la viña, el olivar, los frutos secos o los calçots que no saben cómo van a sacar adelante sus explotaciones”. Y ha utilizado un ejemplo gráfico sobre los efectos de la falta de precios justos en origen: “Nos faltan veinte céntimos para estar bien”, ha lamentado. El agricultor ha afirmado que trabajará desde UPA para conseguir mejoras en los seguros agrarios, claves en la lucha frente al cambio climático: “tenemos unos seguros agrarios del siglo pasado, y los que más los sufrimos somos los pequeños agricultores”.

LORENZO RAMOS SE VUELCA EN LA CAMPAÑA Y PIDE EL VOTO PARA UPA

El secretario general de UPA Federal, Lorenzo Ramos, ha pedido desde Vilafranca el voto para su organización porque “es la que mejor defiende y representa a la agricultura y ganadería familiar, a los verdaderos agricultores familiares”, y ha descrito su trabajo en el sector del vino, encabezando los trabajos para lograr una ayuda para los viticultores que están sufriendo la caída de ventas por la pandemia.

“Las reivindicaciones y la lucha no caen en saco rato. La modificación de la Ley de la cadena alimentaria es una conquista de todos los agricultores del Estado que hace un año nos movilizamos masivamente. Desde UPA peleamos cada día para que la Ley se cumpla, para lograr que ese cambio legislativo se traduzca en mejoras reales para las explotaciones agrarias”, ha señalado Ramos.

Los representantes de UPA han lanzado un mensaje de agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que se están sumando al proyecto de UPA: “un compromiso que seguro se trasladará en los mejores resultados posibles para la organización en las Elecciones agrarias”.