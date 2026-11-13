UPA defiende en Uruguay acuerdos comerciales con garantías: «Somos una potencia exportadora» aunque «vigilante ante Mercosur»

El secretario de Relaciones Internacionales y representante de UPA en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), José Manuel Roche, ha participado en Montevideo en una serie de reuniones sobre las relaciones comerciales tras el acuerdo UE-Mercosur, en las que ha trasladado la importancia de garantizar unas condiciones de competencia justas para los agricultores y ganaderos europeos, prestando especial atención a las producciones más sensibles.

UPA ha defendido la importancia de los acuerdos comerciales internacionales como instrumentos fundamentales para abrir mercados, generar oportunidades económicas y favorecer el desarrollo del sector agroalimentario. España es una potencia exportadora y una parte importante de la rentabilidad de sus producciones depende del acceso a los mercados internacionales.

«Desde UPA defendemos la importancia de los acuerdos comerciales. No podemos olvidar que nuestro sector agroalimentario necesita exportar y acceder a nuevos mercados. Lo que reclamamos es que estos acuerdos sean equilibrados, transparentes y cuenten con garantías suficientes para nuestros agricultores y ganaderos», ha señalado Roche.

Los encuentros celebrados en Uruguay han abordado la evolución de las relaciones comerciales entre ambos bloques. UPA realiza una valoración inicial positiva aunque prudente de este periodo, en el que, según la información analizada durante las reuniones, el impacto sobre los mercados agrarios europeos ha sido limitado y no se han puesto de manifiesto perturbaciones generalizadas atribuibles directamente al acuerdo.

«En estos primeros seis meses estamos viendo que el impacto sobre nuestros mercados agrarios está siendo limitado. Es una señal positiva, pero debemos continuar haciendo un seguimiento riguroso, especialmente de los sectores más sensibles», ha manifestado.

CONTROLES Y CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA PARA DEFENDER A LOS AGRICULTORES

Durante las reuniones, Roche también ha valorado positivamente el sistema europeo de controles de las importaciones agroalimentarias y los mecanismos de salvaguarda previstos para proteger a los sectores que puedan verse afectados por perturbaciones del mercado. La organización ha destacado la importancia de contar con procedimientos ágiles, información comercial actualizada y capacidad de respuesta por parte de las instituciones europeas.

«Valoramos positivamente que existan controles y cláusulas de salvaguarda que permitan intervenir si se producen problemas. Son instrumentos necesarios para dar confianza a nuestros agricultores y ganaderos y demostrar que es posible avanzar en los acuerdos comerciales sin renunciar a la protección de nuestras producciones», ha explicado Roche.

Asimismo, UPA ha insistido en la necesidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de seguridad alimentaria exigidos por la Unión Europea y continuar avanzando hacia una mayor reciprocidad en las condiciones de producción.

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SECTORES SENSIBLES

Durante los encuentros, Roche ha trasladado la necesidad de prestar especial atención a determinadas producciones, como el vacuno de carne, el sector avícola y otras actividades agrarias que puedan experimentar una mayor presión competitiva.

Desde UPA se considera fundamental que la evolución de las importaciones se analice de forma periódica y que las organizaciones agrarias puedan disponer de información transparente sobre los volúmenes comercializados, los precios y las posibles consecuencias para los productores.

«No podemos esperar a que se produzca una crisis para empezar a actuar. Necesitamos mecanismos de alerta temprana, información fiable y capacidad de respuesta cuando se detecten perturbaciones de mercado», ha señalado.

SEGUIMIENTO DEL ACUERDO

Otro de los asuntos centrales del encuentro entre el Comité Económico y Social Europeo y el Foro Consultivo Económico y Social de Mercosur ha sido el papel de los grupos consultivos internos en los que participan los representantes de la sociedad civil en el seguimiento de los compromisos comerciales y de sostenibilidad.

Roche ha defendido que estos órganos cuenten con una representación equilibrada de los distintos sectores económicos y sociales, incluidos los agricultores y ganaderos, y dispongan de recursos suficientes para desarrollar su actividad. «La participación de la sociedad civil no puede ser un mero trámite. Los agricultores y ganaderos debemos tener voz en el seguimiento de unos acuerdos que pueden condicionar directamente el futuro de nuestras explotaciones», ha destacado.

COHERENCIA ENTRE LA POLÍTICA COMERCIAL Y LA PAC

Finalmente, Roche ha insistido en que la política comercial europea debe ser coherente con los objetivos de la Política Agrícola Común y con el mantenimiento de un modelo de agricultura familiar profesional y sostenible. En un momento en el que se está debatiendo el futuro presupuesto europeo y la PAC posterior a 2027, UPA considera especialmente importante que la apertura comercial vaya acompañada de políticas que refuercen la competitividad y la viabilidad económica de las explotaciones agrarias

«Europa debe apostar por acuerdos comerciales equilibrados, pero también por una PAC fuerte y suficientemente financiada. Necesitamos aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales sin debilitar nuestro modelo productivo ni comprometer el futuro de la agricultura familiar», ha concluido Roche.

UPA continuará participando activamente en el seguimiento del acuerdo UE-Mercosur, defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos españoles y apostando por unas relaciones comerciales internacionales equilibradas, con controles eficaces, mecanismos de salvaguarda y participación real de la sociedad civil.