UPA celebra la publicación de la orden que rebajará la carga fiscal de gasóleo y fertilizantes: «Lo hemos conseguido»

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos organización (UPA) ha celebrado con un claro «lo hemos conseguido» la publicación de la orden que rebajará la carga fiscal de gasóleo y fertilizantes, que supondrá un ahorro fiscal de más de 600 millones para el conjunto del sector. Asimismo, recuerda que puso esta medida sobre la mesa del Ministerio de Agricultura en la reunión del pasado 22 de septiembre.
En la próxima campaña de la Renta 2026, los agricultores y ganaderos españoles que tributan por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –el conocido como régimen de módulos, mayoritario en el sector, con 800.000 contribuyentes– obtendrán una importante mejora del tratamiento fiscal de dos de las partidas más relevantes: el gasóleo y los fertilizantes.
Concretamente, los y las agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes. Esto se sumará a una reducción general del rendimiento neto del 10 % para las actividades agrarias.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha recordado que propusieron la aplicación de esta medida en la reunión que se celebró el pasado 22 de septiembre entre el sector y la cúpula del Ministerio de Agricultura. Hace pocos días, UPA volvía a reclamar la activación de esta mejora fiscal que estiman en unos 600 millones de euros para el conjunto del sector. Esta medida ya se aplicó en 2024, como consecuencia de la crisis de costes derivada de la guerra en Ucrania.
Y las microempresas?
No damos trabajo y producimos también alimentos?
Nosotros no estamos poniendo dinero para mantener a nuestros trabajadores año si año tambien?
Sois unos auténticos apesebrados,que vergüenza y que falsedad al hacer creer que defendéis a un sector tan noble como es el sector primario. Confiemos que vuestro amo tenga el final que se merece y que a vosotros se os reconozca por lo que sois
¿La publicación de la Orden? Donde se ha publicado, sería interesante que no se engañara a los agricultores, hay que informar que es una propuesta, positiva, no cabe duda, insuficiente y que puede sufrir modificaciones antes de su publicación y entrada en vigor, Así que aún no se ha conseguido nada y menos si nos quedamos en casa a la espera de que se mejore.