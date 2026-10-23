UPA celebra la publicación de la orden que rebajará la carga fiscal de gasóleo y fertilizantes: «Lo hemos conseguido»

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos organización (UPA) ha celebrado con un claro «lo hemos conseguido» la publicación de la orden que rebajará la carga fiscal de gasóleo y fertilizantes, que supondrá un ahorro fiscal de más de 600 millones para el conjunto del sector. Asimismo, recuerda que puso esta medida sobre la mesa del Ministerio de Agricultura en la reunión del pasado 22 de septiembre.

En la próxima campaña de la Renta 2026, los agricultores y ganaderos españoles que tributan por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –el conocido como régimen de módulos, mayoritario en el sector, con 800.000 contribuyentes– obtendrán una importante mejora del tratamiento fiscal de dos de las partidas más relevantes: el gasóleo y los fertilizantes.

Concretamente, los y las agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes. Esto se sumará a una reducción general del rendimiento neto del 10 % para las actividades agrarias.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha recordado que propusieron la aplicación de esta medida en la reunión que se celebró el pasado 22 de septiembre entre el sector y la cúpula del Ministerio de Agricultura. Hace pocos días, UPA volvía a reclamar la activación de esta mejora fiscal que estiman en unos 600 millones de euros para el conjunto del sector. Esta medida ya se aplicó en 2024, como consecuencia de la crisis de costes derivada de la guerra en Ucrania.