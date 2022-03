Unión de Uniones propone retirar a 150.000 perceptores de la PAC incluyendo a los jubilados: «Solo hace falta voluntad política para hacerlo»

El coordinador general de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, ha propuesto un cambio radial en la nueva PAC que prime al agricultor genuino, lo que conllevaría que se tuviera que retirar de las ayudas a unos 150.000 perceptores actuales, incluyendo a los jubilados, de la misma manera que se hace ya en países como Alemania o Francia. Para ello «solo hace falta voluntad política y valentía para tomar esa decisión», según ha señalado en la presentación de la manifestación programada el 15 de marzo en Madrid por esta organización agraria.

La nueva protesta se quiere centrar en las consecuencias del Plan Estratégico, el aumento de los costes de producción, las consecuencias de la sequía, la falta de aplicación de la Ley de la Cadena, la crisis de Ucrania y sus consecuencias en la agricultura y, en especial, en insisiir en defender la figura del agricultor genuino como perceptor de las ayudas de la PAC.

En este sentido, ha defendido su política de que los beneficiarios de las ayudas deben ser aquellos agricultores y ganaderos que perciban un 25% de ingresos agrarios y cotice a la Seguridad Social Agraria. Aunque reconocen que desde el Ministerio de Agricultura se han dado algunos pasos en este sentido, lamentan que al final se haya abierto la puerta a todas aquellas personas que cobran menos de 5.000 euros, lo que representaría casi el 50% de todo el dinero de la PAC.

Por ello, son claros a señalar que «unos 150.000 perceptores de la PAC deben salir de las ayudas porque no son agricultores genuinos». Una cantidad que incluiría a los jubilados «porque no cotizan a la Seguridad Social Agraria». Aunque saben que se trata de una cuestión controvertida, los responsables de Unión de Uniones son claros al señalar que «países como Alemania o Francia hace años que lo han hecho y Europa lo que dice es que es una decisión de cada país. Por eso, es posible hacerlo, solo hace falta voluntad y valentía política para aplicar esa decisión. Entendemos que no es una decisión fácil, sobre todo para quien gobierna por el efecto que puede provocar en unas posibles elecciones, pero el dinero público hay que saber gestionarlo bien y más en un momento como el actual, con todos los problemas que tiene el campo, y en el que hay que saber priorizar ese dinero ara que llegue realmente a quien lo necesita».

«SI HUBIERA VOLUNTA POLÍTICA SE PODRÍAN SOLUCIONAR MUCHOS DE LOS PROBLEMAS DEL CAMPO»

Una situación del campo que Unión de Uniones achaca básicamente a una falta de voluntad política del ministro Luis Planas, pero también del resto de los partidos políticos, «porque todos los que han votado en el Congreso son responsables».

En este sentido, el responsable de Organización, Joan Cabal, ha enumerado una larga lista de decisiones que se han tomado y que afectan directamente al campo. En primer lugar una Ley de la Cadena Alimentaria que no cumple su propósito, la falta de medidas en la presión fiscal, la no aplicación de la doble tarificación de la energía («que está aprobada, pero el Gobierno incumple sus propias leyes»), la reforma laboral, las declaraciones de algunos ministros sobre la ganadería, una situación de sequía ante la que no se toman medidas concretas, una PAC que destinará un 23% de su presupuesto a los ecoesquemas («lo que encarecerá la actividad agraria sin que además genere un principio de reciprocidad») y un largo etcétera «en los que si hubiera voluntad política se podrían solucionar muchos de los problemas actuales del campo».

Por todo estos motivos, Unión de Uniones ha convocado la protesta del día 15 ante el Ministerio de Agricultura, «porque es él que tiene las competencia agrarias y porque debemos echar el aliento en el cogote a Luis Planas ara que sepa qué es lo que piensa el sector agrario español».

Una protesta que será cinco días antes de la manifestación del 20M a la que no acudirá Unión de Uniones al rechazar los convocantes incluir algunas de sus propuestas.