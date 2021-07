Unas 300 personas con tractores arrancan las protestas que recorrerán España por el bajo precio de la leche

Una treintena de tractores y cerca de 300 personas se han concentrado este martes 27 ante las puertas del Mercadona situado en el norte de Vic (Barcelona) para exigir unos “precios justos” para los productores ante la crisis que padecen por el bajo precio de la leche.

Según han informado desde Unió de Pagesos (UP), las granjas catalanas producen una leche de “gran calidad higiénica y nutritiva”, no obstante, los precios que se pagan al productor no cubren los costes de producirlo.

Concretamente, el sindicato agrario lamenta que el bajo precio de la leche provoca que el umbral de rentabilidad es de 37,31 céntimos de euros el litro de media, pese a que asciende a 39,5 céntimos el litro para el 85% de las granjas de leche catalanas, mientras que el medio que percibe a día de hoy el ganadero catalán es de 33,28 ct/l.

Por ello, denuncian que la mayoría de granjas lecheras catalanas “no cubren los costes de producir leche” y, aunque en algunos casos sí que se cubren los gastos, no se obtienen beneficios.

El resultado de esta realidad es, tal como aseguran desde UP, “un sector productor empobrecido y endeudado» por culpa del bajo precio de la leche.

PIDEN QUE LA INDUSTRIA CUMPLA CON LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN, OFREZCA UNOS MÁRGENES JUSTOS Y TENGA UN COMPORTAMIENTO LEGAL Y LEAL

Por otra parte, UP considera que una de las causas de esta situación es la “agresiva política comercial” del sector de la distribución, que usa la leche como producto reclamo para atraer a más consumidores a sus establecimientos mediante ofertas a muy bajo precio.

“Estos precios extremadamente bajos se trasladan hacia atrás en los diferentes eslabones de la cadena de los lácteos, hasta la producción, con unos valores del todo insuficientes”, aseguran.

En este sentido, el sindicato cree que el consumidor debería de reconocer la leche como un alimento de primera necesidad y que el sector distribuidor acabase con el uso de la leche como producto de reclamo.

Asimismo, piden que la industria cumpla con las normas de contratación, ofrezca unos márgenes justos y tenga un comportamiento legal y leal con la producción.

UP ha enmarcado la protesta de hoy dentro de la campaña #preusjustosalcampialaciutat, con el fin de “garantizar la viabilidad del sector agrario en casa nuestra y una retribución justa que asegure tanto su continuidad e innovación como el relevo generacional en el campo”.