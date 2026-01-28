Unas 30 tractoradas mostrarán el enfado agrario este jueves en varias ciudades españolas aunque con suspensiones por la climatología (Madrid, Sevilla,…)

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA tienen previstas cerca de 30 protestas para este jueves en diferentes puntos del país en defensa del campo y en contra de los acuerdos comerciales y de los recortes de la PAC; el acto reivindicativo previsto en Madrid ha sido desconvocado por la climatología adversa, así como el de Sevilla y no se descarta que se puedan sumar nuevas suspensiones algunos más por las mismas causas.

De este modo, hay convocadas tractoradas en Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Palencia, Valencia, Murcia y varios puntos de Asturias y Cantabria, de acuerdo a la información facilitada por los convocantes.

Además, saldrán a la calle productores en las nueve provincias de Castilla y León, en las ocho de Andalucía y también en la capital de Castilla-La Mancha.

En el Levante, habrá protestas en Murcia, Alicante y Valencia, unos actos que también tendrán su reflejo en los archipiélagos, tanto en Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria), como en Baleares (Mallorca).

Sin embargo, en Madrid, las organizaciones agrarias han aplazado la protesta que tenían prevista en la puerta del Sol ante las previsiones climatológicas adversas, al igual que han decidido hacerlo en Sevilla.

No obstante, las entidades organizadoras serán recibidas por las autoridades del gobierno de la Comunidad de Madrid en la sede de Presidencia a las 12.00 horas para hacer entrega de una tabla de reivindicaciones autonómicas.