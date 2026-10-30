Una tradición foránea con buena repercusión nacional: Halloween dispara las ventas de calabaza que crecen un 16% en un año

Los productores de calabaza, que encuentra en las fiestas de Halloween su momento de mayor demanda en la temporada, han comercializado un 16% más de kilos que en 2025, cuando solo en la semana correspondiente a esta festividad, se vendieron casi 700.000.

Según información ofrecida a EFE Agro por Kernel, una de las principales empresas comercializadoras de calabaza en España, el 57 % se ha servido a algunas de las principales cadenas de distribución en España y el resto se ha exportado a mercados como Finlandia, Hungría, Países Bajos y los países bálticos.

Fuentes de la firma, han afirmado que la campaña ha supuesto un «reto importante» debido a la pérdida de la cosecha de calabazas españolas, provocada por las elevadas temperaturas y que, para garantizar el suministro han «planificado producto» procedente de Polonia.

LOS DATOS DE 2025

Halloween elevó las ventas de calabaza a sus máximos anuales ya en 2025, cuando en la semana que incluye la festividad se comercializaron 697.132 kilos en España, lo que supuso una facturación de 1,85 millones de euros.

Según datos de Circana, empresa que analiza datos del mercado a gran escala, la semana finalizada el 2 de noviembre de 2025, que incluye la celebración de Halloween, registró los niveles más elevados de venta del año, produciendo un comportamiento «prácticamente idéntico» al de 2024.

Según la portavoz de la entidad, Sandra Latorre, los datos reflejan que Halloween se ha consolidado como el «principal momento de consumo anual» para la categoría, impulsando la demanda tanto por su uso alimentario como por su vinculación decorativa con la celebración.

LA CALABAZA EN EL CAMPO ESPAÑOL

El cultivo de calabaza se extiende por 5.745 hectáreas en España, con la Comunidad Valenciana (1.780 hectáreas), Castilla y León (861 ha), Andalucía (647 ha), Región de Murcia (606 ha) y Navarra (588 ha) como principales zonas productoras, según la Encuesta de Superficies Y Rendimientos de Cultivos en España (Esyrce).

Según sus datos de la firma Sakata Seeds Ibérica, en España se produce muchas variedades de esta hortaliza, pero la tipo cacahuete o violín (butternut) representa en torno a 150.000 toneladas, el 70 % del total del mercado.

Esta empresa valenciana ha impulsado este año la celebración del «I Día de la Calabaza de España» en Manzanares (Ciudad Real), donde el pasado 26 de octubre tractores con remolques llenos de estas hortalizas recorrían las calles mientras que más de un centenar de escolares participaban en un taller de decoración con motivo de Halloween.

PEQUEÑOS PRODUCTORES

La misma tendencia es válida para productores más pequeños como la Casa de la Calabaza, un proyecto agrícola ubicado en San Mamés de Abar (Burgos) dedicada al cultivo artesanal y ecológico de más de 200 variedades de calabaza.

Según ha explicado su fundador, José Carlos Ruiz, la empresa produce alrededor de 60.000 kilos anuales de calabaza, de los cuales el 70 % es comercializado entre septiembre y octubre, coincidiendo con Halloween.

Como ha remarcado Ruiz, la mayoría de calabazas que producen, todas ellas destinadas para el consumo, «son para Halloween» , aunque en estas fechas comercializan también decoraciones otoñales que «se venden mucho».

A la hora de la venta, en la empresa tratan de asegurarse de que incluso las empresas mayoristas que adquieren producto le den uso como comestible y no exclusivamente como decoración; la pulpa es «muy sana» y no usan productos fitosanitarios en el proceso, ha insistido Ruiz.

La mayoría de clientes son familias, ha aclarado el fundador, que lo que quieren es una calabaza que puedan tallar o pintar niños, y en función de la edad de estos, se les ofrece calabazas de mayor o menor peso.

Lo que si ha advertido Ruiz es que, aunque se les solicita, no ofrecen calabazas ya talladas y es que es muy difícil que aguanten más de un día: «se abrirían al más mínimo golpe», ha explicado.