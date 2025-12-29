Una tractorada contra la gestión ganadera del Govern lograr su objetivo de colapsar la autovía Lleida-Girona y provoca retenciones en Cataluña

La tractorada convocada por Unió de Pagesos (UP) este lunes en protesta por la gestión sanitaria de las enfermedades ganaderas por parte del Govern ha provocado retenciones de hasta 7 kilómetros en distintos puntos del Eje Transversal de la C-25, que conecta Lleida y Girona.

Bajo el lema «Colapsemos el Eje Transversal», unos 350 tractores han salido sobre las 09:00 horas desde distintos puntos de Cataluña en dirección a Cervera (Lleida) y Gurb (Girona), donde se ha leído un manifiesto que critica la poca previsión sanitaria del Govern y la falta de control de las sobrepoblaciones de fauna cinegética.

La marcha lenta de tractores ha provocado retenciones de hasta siete kilómetros en el tramo de la C-25 en sentido Vic, en los tramos Estaràs-Les Oluges, Sallent, Vilobí d’Onyar y entre Espinelves y Arbúcies, según el Servicio Catalán de Tránsito.

La tractorada ha salido dirección Cervera desde Tàrrega (Lleida) y otros puntos de la Segarra, y también dirección Gurb desde localidades como l’Ametlla de Casserres, Santa Llogaia d’Alguema, Ripoll, Mollet del Vallès, Franciac y Olot (Girona).

LAMENTAN LA INEFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Reunidos en Cervera y Gurb, Unió de Pagesos, que ha convocado la manifestación junto con los sindicatos Asaja y Pagesos o Conills, ha leído un manifiesto donde ha lamentado que ya en verano advirtieron al Departamento de Agricultura de que era muy posible que la dermatosis nodular contagiosa llegase a Cataluña.

La respuesta del Govern, sin embargo, fue «esperar a ver qué pasaba» o «esperar que no llegase», ha criticado Unió de Pagesos, que también se ha quejado de que, solo tras las últimas crisis sanitarias, el Govern «ha puesto sobre la mesa» la necesidad de gestionar la sobrepoblación de fauna cinegética.

«Todo esto no es culpa solo de quien gobierna, las formaciones políticas que están en la oposición sacan pecho ahora, pero de todo lo que está pasando todos tienen parte de la culpa: solo se han interesado por nosotros cuando han visto que podía sacarse sangre política», han afirmado.

PARAR LAS IMPORTACIONES DE BOVINO FRANCESAS

Por ello, UP ha pedido medidas como parar inmediatamente las importaciones de bovino desde Francia, una auditoría al servicio de prevención en sanidad ganadera del departamento y del Ministerio de Agricultura y que no se hagan vaciados en las granjas por enfermedades detectadas si los animales están vacunados.

También han reclamado compensaciones para los ganaderos afectados por las restricciones derivadas de enfermedades como la peste porcina africana, e indemnizaciones por los daños que provoca la sobrepoblación de fauna cinegética.

Han exigido, además, que se permitan licencias de caza excepcionales para los agricultores, una ley catalana de gestión sostenible de la fauna cinegética, planes de control poblacional para esas especies y que la Mesa Agraria y la Mesa Agroganadera y forestal se conviertan en órganos de control y de fiscalización de todos estos planes.