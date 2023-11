Piden una repesca para que los afectados por la sequía que hayan quedado fuera del borrador de las ayudas puedan acceder a las mismas

La Alianza UPA-COAG ha trasladado este lunes 27 una carta a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura para reclamar del Gobierno regional una “repesca” de beneficiarios de ayudas por la sequía vinculadas al seguro, puesto que consideran que muchos perjudicados se han quedado fuera del borrador de la Orden «de forma injusta motivado seguramente por el presupuesto insuficiente que se ha destinado a la misma».

En el escrito remitido en las últimas horas han hecho llegar a la Consejería varias consideraciones con relación al borrador que se ha trasladado y han solicitado “aclaraciones” sobre algunos aspectos de esta ayuda que a la Alianza UPA-COAG le generan dudas en su interpretación.

Una de las incertidumbre que genera la petición de una repesca es la de saber cuáles han sido los criterios utilizados por la Dirección de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León para determinar que el beneficiario es agricultor profesional. “En la Orden complementaria de indemnización de los agricultores que sí tenían seguro con cobertura de sequía se especifica cómo se determina si son profesionales o no en el apartado de justificación de la subvención, que es Agroseguro. Sin embargo, tal concreción no aparece en este borrador y no conocemos si se considera a los que así figuren en Agroseguro o Enesa, o los dados de alta en Seguridad Social a una determinada fecha”.

SITUACIÓN DISCRIMINATORIA PARA LOS QUE TENÍA SEGURO PLAN 2022

Por otra parte, la Alianza UPA-COAG ha trasladado a la Consejería de Agricultura su preocupación por la situación discriminatoria que esta ayuda genera respecto de los profesionales que teniendo seguro Plan 2022 con cobertura de sequía no dieron parte, o habiendo dado parte, no han cobrado indemnización, o han cobrado indemnización por otros riesgos (pedrisco, helada, etc.) y no por sequía.

“Si bien se podría presuponer que en esos casos no han sufrido sequía y por tanto no tienen derecho a ayuda, es evidente que estos quedan en mucha peor situación que los que no teniendo seguro sequía Plan 2022 han decidido hacerlo en el Plan 2023 y los 2 siguientes, a los que se presupone que sí han sufrido sequía. Y no existen razones que justifiquen que han sufrido más o menos sequía unos que otros; sin embargo, unos cobran ayuda y los otros no. Esto no nos parece ni justo ni razonable”, recuerdan en su escrito.

También exponen en la carta a la directora general que “similar situación afecta a los que tuvieron exclusivamente contratado el módulo P (incendio y pedrisco) en el Plan 2022 y ahora han suscrito póliza de seguro con cobertura de sequía en el Plan 2023 antes del 15/11/2023, a los que también se deja fuera de la ayuda”.

La Alianza UPA-COAG quiere conocer de la propia Consejería de Agricultura y Ganadería qué piensa hacer con aquellos profesionales que suscriban el seguro sequía Plan 2023 a partir del día 15 de noviembre y hasta el final de la fecha de suscripción, y que no tuvieron seguro en 2022; o los afectados por las casuísticas a las que nos referimos anteriormente de tener seguro con cobertura de sequía y no haber cobrado indemnización por sequía. En este sentido, no sabemos si se les va a considerar en otra Orden posterior de ayudas, o ya se cierra el capítulo de ayudas sequía 2022 con el actual borrador.

Por toda esta serie de motivos, la Alianza UPA-COAG reclama aclaraciones nítidas por parte de la Administración regional, que consideramos necesarias para conocer el método que quiere desarrollar la Consejería para esta actuación, y por lo tanto saber cada casuística, reclamando en todo caso que ningún agricultor de la región afectado por la sequía quede fuera de la Orden definitiva de las ayudas y abogan por una repesca para los que se han quedado fuera.

Noticias curiosas: