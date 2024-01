Una previsión para 2024 para echarse a temblar: auguran un año conflictivo por la baja rentabilidad y una PAC que limita la producción

ASAJA de Castilla y León ha presentado este martes 9 el balance del sector agrario y ganadero en 2023 y sus propuestas y demandas de cara a 2024, un año que el presidente de la organización profesional agraria, Donaciano Dujo, augura “muy complicado para el campo, con muchos frentes abiertos que dificultan su rentabilidad y su futuro”, destacando un campo presionado por la baja rentabilidad y una PAC que limita la producción.

Dujo -acompañado en la rueda de prensa por el secretario general y la gerente de ASAJA CyL, José Antonio Turrado y Nuria Ruiz- recalcó que “se inicia un periodo muy reivindicativo, en los despachos y también en la calle, porque los profesionales están hartos y muy presionados por todos los lados”.

Para la organización agraria, en 2023 “se han conjugado la sequía, las incongruencias de la PAC, unos precios que no compensan los altos costes, o la aparición de enfermedades desconocidas como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) para agudizar como nunca la sensación del campo de que se trabaja a pérdidas o con suerte para mantener la rueda de la producción, lejos de un horizonte de estabilidad y de baja rentabilidad que garantice el futuro”.

LA PRINCIPAL PROTESTA SE CENTRARÁ EN LA PAC, «QUE DEBE SER CAMBIADA URGENTEMENTE»



El núcleo de la protesta de ASAJA será la PAC, “que debe ser cambiada urgentemente, porque, además de su complejidad burocrática, nos está obligando con reglas absurdas a trabajar para no recoger. Obliga al campo a no producir alimentos, justo cuando más necesidad hay en el planeta”, señaló Donaciano Dujo.

En este sentido, el líder de ASAJA subrayó la importancia de las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 9 de junio: “Desde ASAJA promoveremos un voto masivo de apoyo a nuestros eurodiputados, pero no será un cheque en blanco, sino un voto supeditado a que peleen por una agricultura y ganadería del siglo XXI, profesional y productiva, y por un medio rural vivo”.

Otro punto esencial en este 2024 serán los seguros agrarios, “cada vez más necesarios, ya que acumulamos varias sequías casi seguidas, en las que Castilla y León ha sido la comunidad con más superficie siniestrada”. Sin embargo, Dujo criticó que los seguros “sean cada vez más caros y menos eficientes, cuando el agricultor necesita lo contrario, pólizas asequibles y mayores coberturas”. Para eso es urgente que el Ministerio amplíe el presupuesto destinado a los seguros, “algo a lo que Luis Planas se ha comprometido por ahora solo de palabra, pero tiene que estar publicado en el BOE”.

Igualmente pidió que el Gobierno asegure la continuidad del gasóleo agrícola y la devolución del impuesto de hidrocarburos, “porque sería completamente inviable mover los tractores sin ese apoyo al combustible profesional”.

En cuanto a las previsiones de siembras, aunque no será hasta la campaña de primavera cuando se concreten, todo parece apuntar que la bajada de superficie registrada en la campaña 2022-23 se mantendrá en la actual, la 2023-24, “porque a los agricultores no nos salen las cuentas. Los costes de producción están ligeramente más bajos que el año pasado, pero también se paga cien euros menos la tonelada de cereal. Para compensar los gastos tienes que recoger 3.000 kilos por hectárea, y en estos tiempos sabemos que no es nada fácil”.

Igualmente, ASAJA recalca la importancia de que el tiempo acompañe para la ganadería, “porque no puede soportar otro año de falta de pastos y de forrajes que se pagan más que el cereal. Si no hay paja sería un gran problema”, indicó el presidente de la OPA. En la misma línea, expresó la preocupación de la organización por la posible evolución de la EHE, “porque en sanidad animal se requieren soluciones rápidas y acuerdos entre las administraciones, no el desgobierno que hemos tenido en 2023”.

Por último, Donaciano , además de advertir del peligro por la baja rentabilidad, expuso las críticas de ASAJA a la proliferación sin control de parques fotovoltaicos por el territorio. “Estamos a favor de las energías renovables, pero no de que arrasen con todo, incluyendo tierras productivas que siempre han estado dedicadas a la agricultura y la ganadería”.