Una empresa de Socuéllamos refuerza su apuesta por una biotecnología ecológica que aumenta la rentabilidad del viñedo y minimiza el mildiu

Los productos BIOMAC (elaborados en Socuéllamos, Ciudad Real, por la empresa Explotaciones Hermanos Delgado), especializados en biotecnología agrícola de origen ecológico, consolidan su posicionamiento en el sector agroalimentario con soluciones dirigidas a mejorar la rentabilidad del viñedo y otros cultivos mediante tratamientos naturales frente a plagas, enfermedades y desequilibrios nutricionales, logrando resultados que demuestra que minimiza el mildiu del racimo.

Actúan sobre patologías de alto impacto económico en el sector vitivinícola español como mildiu, oídio, botrytis, alternaria, yesca o clorosis, así como sobre plagas como nematodos, araña roja o picudo rojo, reduciendo las pérdidas de producción y los costes asociados a tratamientos convencionales reiterados.

Desde la empresa destacan que sus soluciones fortalecen la planta desde la raíz, favoreciendo una mayor estabilidad productiva incluso en viñedos envejecidos, pistachos, olivos y cualquier leñoso.

MINIMIZAN LOS DAÑOS DEL MILDIU DEL RACIMO

Numerosos viticultores de La Mancha, La Rioja o Montilla-Moriles ya han comprobado los resultados de estos productos, que adecuadamente aplicados minimizan los daños del temido mildiu del racimo, al fortalecer las plantas.

Ensayos de campo y experiencias en explotación muestran que el uso continuado de productos como BIOMAC Extra y BIOMAC + Potasio permite cortar la evolución de la enfermedad sin comprometer el racimo, a diferencia de otros fitosanitarios tradicionales que pueden provocar el secado del fruto y una merma directa del rendimiento comercializable.

Desde el punto de vista agroalimentario, BIOMAC se alinea con la creciente demanda de producciones ecológicas y sostenibles, aportando soluciones compatibles con la agricultura respetuosa con el medio ambiente y con las exigencias de los mercados nacionales e internacionales. Esta estrategia contribuye a mejorar el valor añadido del producto final y a reforzar la competitividad de la agricultura e industria.