Una cooperativa extremeña conquista Japón con su aceite de oliva virgen extra de olivos centenarios de entre 200 y 800 años

La Cooperativa Virgen de la Estrella, con sede en Los Santos de Maimona y socios en Usagre, Bienvenida y Fuente de Cantos, vuelve a demostrar que desde los pueblos de Extremadura se puede llegar a todos los rincones del planeta y conquistar los paladares más exigentes. Su aceite de oliva virgen extra Oleoplatinum, elaborado a partir de olivos centenarios de entre 200 y 800 años, ha sido galardonado con la Medalla de Oro en los JOOP Japan Olive Oil Prize 2025, uno de los certámenes más prestigiosos de Asia.

Este reconocimiento internacional consolida la proyección exterior de la cooperativa, que ya había logrado importantes premios en Europa y que en 2022 fue distinguida en Nueva York como uno de los mejores aceites de oliva del mundo en la New York Olive Oil Competition.

Japón, considerado un mercado sofisticado, maduro y extremadamente exigente en cuanto a calidad y que valora mucho las propiedades saludables del aceite de oliva, se convierte así en el último destino conquistado por Virgen de la Estrella.

“Este éxito no sería posible sin la confianza y la entrega de nuestros agricultores, que se esfuerzan cada día por ofrecer lo mejor de su tierra. Gracias a esa apuesta colectiva, hoy no solo competimos en los mercados más selectivos, sino que logramos destacar en ellos”, afirma Santiago Muñoz, presidente de la cooperativa.

Por su parte, Álvaro Villarreal, responsable de comercio exterior, subraya la importancia estratégica de este premio, ya que “este reconocimiento supone un paso decisivo en el posicionamiento de nuestros aceites, procedentes de olivos centenarios de entre 200 y 800 años. Nos permite competir con un mayor valor añadido y confirma que desde nuestros pueblos se pueden elaborar productos de la máxima calidad reconocidos a nivel mundial. Que jurados tan exigentes como los de Japón, Londres o Nueva York reconozcan nuestros aceites con medalla de oro nos confirma que la calidad de lo que hacemos en Extremadura está al nivel de los mejores del mundo”.

En esa misma línea, Fabián Gordillo, director general de la cooperativa, añade que “Extremadura está entre los mejores aceites del mundo, y este reconocimiento es una prueba más de ello. Tenemos que estar orgullosos, sacar pecho, pero también creérnoslo y seguir apostando por la calidad y por nuestra manera de hacer las cosas”.