Una celebración de San Isidro más necesaria que nunca

Pascual Soler / Presidente de ASAJA Almería

Este 15 de mayo celebración del patrón de los agricultores desde ASAJA no queremos faltar a la cita como hacemos habitualmente si bien este año la celebración será diferente, más íntima, familiar, pero en la que no vamos a dejar de reivindicar, y especialmente en estos momentos, el valor y el trabajo que a diario desempeña la gente del campo, la que ha levantado el país, la que da vida a nuestros pueblos, la que ha obrado el milagro en provincias como la nuestra, y que en cambio gracias al sector primario está capeando temporales como el que tenemos por delante.

No es un tópico, es la realidad silenciosa de todos estos años trabajando sin descanso, esto no es fruto de otro milagro que el del trabajo y el esfuerzo, ¡qué cosa!

En estos momentos en los que el sector agroalimentario ha demostrado su carácter esencial, su músculo y todo lo que aporta, no queremos que se olvide que es el único que está generando y manteniendo el empleo.

Ahora que existe reconocimiento social de su importancia, también queremos en el día de San Isidro, insistir en la suerte que tenemos de contar con un sector primario que no descansa, que trabaja todo el año y que es capaz de proveer de una gran variedad de productos con calidad y con seguridad alimentaria. Gracias a los agricultores y ganaderos no han faltado productos básicos carne, miel, vino, aceite, frutas, hortalizas, leche, quesos…muy valorados fuera de nuestras fronteras. Somos un país muy afortunado ¿se imaginan el coste laboral, social y económico si hubiéramos parado?

Que somos capaces de tener soberanía alimentaria se pone de manifiesto estos días, pero en todo este ambiente enrarecido no es menos cierto que los problemas y debilidades existentes anteriormente y que nos llevaron a los agricultores y ganaderos a la calle durante semanas por todo el país para denunciar la situación, no han desaparecido, ni mucho menos, todos y cada uno de los problemas y amenazas siguen acechando al productor. Y por eso como Organización Agraria que defiende los intereses del sector debemos seguir reivindicando que hay que proteger, salvaguardar la agricultura y la ganadería que se están demostrando como actividades esenciales tanto desde el punto de vista social como también económico.

De este modo creemos que tras el papel que el sector agrario está jugando en esta crisis, y en el que existen sectores con los que se ha cebado en mayor medida como el ganadero, o el de la flor, queremos señalar que existen también comportamientos y actitudes con el sector criticables, aprovechando cual carroñeros la situación para sacar tajada, porque si hay alguien que está ganando con la situación no son los agricultores y ganaderos.

Somos un sector comprensivo y colaborador, pero también reivindicativo. Existe mayor incremento de consumo en el hogar, por eso es necesario vigilar los posibles movimientos especulativos que quieran aprovecharse del agricultor y el ganadero.

La situación de la falta de rentabilidad, los precios de los productos, robos en el campo, competencia desleal, necesidad de reforzar los controles en las fronteras siguen estando ahí, las reivindicaciones no han desaparecido y no podemos permitir que se queden en el cajón de asuntos no prioritarios, porque para las miles de familias que viene y dependen del campo son temas prioritarios que necesitan una solución. El sector agroalimentario no puede seguir siendo usado como “regalo” por parte de Europa en sus Acuerdos Comerciales, si algo nos ha enseñado esta crisis es que nuestro modelo económico quizá debería replantearse y en esta redefinición económica nuestro sector agrario debe ser considerado como lo que es: esencial, y para ello debe estar protegido de especuladores y de prácticas abusivas.

Hay que proteger aquello que nos hace fuertes, que nos da salud, que da empleo, riqueza y que ayuda a conservar el medio ambiente. Sólo garantizando unos precios dignos podremos tener garantizadas en futuras crisis una nevera llena de productos frescos y también asequibles.

Por ello en el día de San Isidro desde ASAJA os animamos a compartir vuestro trabajo y que el campo se acerque a la ciudad y no se olvide de nosotros

¡Feliz San Isidro!