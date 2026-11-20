ASAJA se une a ‘Unlock Farm Potential’, la campaña que Copa-Cogeca impulsa en toda Europa para denunciar que unos trámites de autorización complejos, costosos e impredecibles están frenando el desarrollo de las explotaciones agrarias. La organización participa con los testimonios de cuatro jóvenes del campo español: Eva Marín (Toledo), Aida Rodrigo (León), Verónica Vidorreta (La Rioja) y Sara Díaz (Asturias).

Como destaca la organización agraria, «sus vídeos reflejan una realidad que se repite en todo el territorio. Hay que esperar meses, e incluso años, para obtener una autorización. El papeleo resta tiempo al trabajo en el campo. Y muchas explotaciones no pueden permitirse contratar a alguien solo para gestionar trámites».

Las encuestas realizadas por Copa-Cogeca en 2025 en más de veinte Estados miembros señalan las normas complejas y las dificultades para obtener permisos como el principal obstáculo para el desarrollo agrario. Por eso se aplazan o se abandonan inversiones en modernización, bienestar animal, reducción de emisiones o diversificación.

Ahora ASAJA comparte las reclamaciones de la campaña:

procedimientos más ágiles y coordinados, sin duplicidades;

plazos vinculantes para que la Administración resuelva;

una legislación ambiental más coherente y aplicable.

«No se trata de rebajar la protección del medio ambiente, sino de que las normas sean eficaces y predecibles y permitan invertir con seguridad. Los agricultores y ganaderos quieren seguir produciendo alimentos de calidad y modernizar sus explotaciones. Para ello necesitan que se les deje trabajar. Es hora de actuar», aseguran.

Los testimonios pueden verse en las redes sociales de ASAJA y en unlockfarmpotential.eu.

https://youtube.com/shorts/N-CLnXkdAFo

https://youtube.com/shorts/_uIDmqb4cDk

https://youtube.com/shorts/CgMTw5pk7BQ

https://youtube.com/shorts/f3Bb6bNEIFc