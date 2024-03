Una agricultura sin plásticos es posible: «AgroPaper es más que un acolchado de papel biodegradable, es sostenible y es la alternativa»

Los resultados de LIFE AgroPaper® suponen un antes y un después en la historia de la agricultura ya que responde a la pregunta de si ¿es posible una agricultura sin plásticos?. Y las entidades impulsoras del consorcio explican los buenos resultados finales de esta iniciativa enfocada a sustituir el acolchado plástico utilizado en la agricultura, por acolchado de papel biodegradable y compostable.

Iñaki Urdaci (Director de marketing y nuevos productos de Smurfit Kappa) explica que la coordinación del proyecto ha sido esencial para el comportamiento de AgroPaper® ha permitido modificar su fabricación para un correcto desarrollo de las actividades previstas. El continuo feedback por parte de los agricultores ha sido fundamental para su posterior validación. Además hemos contado con el www.lifeagropaper.eu soporte científico fundamental para confirmar los beneficios medio ambientales de AgroPaper®. Este proyecto ha servido también para concienciar a todos los stakeholders sobre la importancia de una agricultura sostenible con cero impacto en el medio. En este sentido, las administraciones públicas son fundamentales para promover y ayudar a los agricultores en la implementación de las mejores prácticas para conservar el medio ambiente.

Hassen Merdassi (Jefe de proyectos y desarrollo de Florette) asegura que Florette y Floreàle han trabajado siempre para mejorar sus prácticas agrícolas y han optado por una agricultura sostenible. En este contexto y desde nuestra experiencia con el proyecto europeo LIFE AgroPaper®, hemos notado que este acolchado de papel biodegradable aporta muchas mejoras en cuanto a calidad, rendimiento de cultivos y sobre todo, un control de “malas hierbas”, principalmente en verano. En conclusión, creemos que es una solución sostenible. Por ello pedimos que las Administraciones se involucren con ayudas para que esta alternativa que tanto aporta al medio ambiente ayude al máximo de agricultores.

AGROPAPER® PRETENDE AYUDAR A REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DE RÍOS, SUELOS Y LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Morgane Robert (responsable de desarrollo agronómico de Floreàle Holding) ha incidido en los beneficios de este acolchado de papel biodegradable . «Probamos AgroPaper® en nuestros campos de lechugas en España y en Francia, principalmente para impedir el crecimiento de “malas hierbas”. Desde un punto de vista operativo, hemos conseguido colocar AgroPaper® lo aconsejamos con climas de poca lluvia o con riego por goteo. Cada vez hay más herramientas y conocimiento para igualar los dos tipos de acolchado.

“En cultivos hortícolas, el uso de AgroPaper® puede equivaler a evitar el uso de 1 a 3 litros de materia activa (herbicidas) por hectárea”

Para Sergio Menéndez (coordinador del Grupo de Innovación de Campo del Grupo AN), «los resultados que hemos obtenido nos han permitido comprobar que una de las ventajas del AgroPaper® es que, una vez que se que finaliza el cultivo, se puede incorporar directamente al suelo y evitar cualquier problema de contaminación. También ha resultado muy eficaz a la hora de controlar el crecimiento de ciertas “malas hierbas” como puede ser la juncia que los biofilms o plásticos convencionales no pueden controlar. Entre las desventajas, hemos comprobado que si se hace una mala gestión del riego se puede dar una descomposición muy rápida del AgroPaper® y no cumplir con las funciones que deseamos. También la rigidez que tiene el papel juega en su contra ya que a la hora de colocarlo, hay falta de elasticidad frente a un plástico convencional que puede dificultar su colocación».

“Los datos sobre reducción de CO2 del acolchado AgroPaper® confirman que este producto es una alternativa que mejora la calidad del suelo, reduce el tratamiento de residuos y favorece la preservación del medio ambiente”.

Sara Ondono (investigadora del CEBAS-CSIC) defiende que AgroPaper® supone una fijación de carbono exógeno en el suelo ya que tras la cosecha de las especies vegetales probadas hemos incorporado los restos de AgroPaper® al suelo y por lo tanto estamos incorporando una fuente de carbono exógena, una fuente de materia orgánica, como resto de celulosa al suelo. También hemos observado que un efecto beneficioso sobre los microorganismos del suelo y sobre la biodiversidad estructural de las poblaciones y las comunidades microbianas nativas de ese suelo. Y finalmente también se han analizado la presencia de microplásticos en algunas de las parcelas de estudio.

Aina Calafat (coordinadora del área de Internacional y de Incidencia de la Sociedad Española de

Agricultura Ecológica y Agroecología – SEAE): Dentro en el proyecto Life AgroPaper®, nos hemos centrado en verificar y validar que este acolchado de base 100% vegetal y biodegradable responde a las necesidades de agricultores y agricultoras a nivel de campo; que es compostable en condiciones naturales en el propio campo; y que además da respuesta a los grandes objetivos planteados a nivel mundial, Estatal y europeo en cuanto a reducción de emisiones de gases efecto invernadero y a liberación de plásticos al ambiente y al suelo. Además también cumple con las Directrices voluntarias de manejo sostenible del suelo establecidas por la FAO y ahora en un futuro en la Unión Europea apruebe el nuevo reglamento para los acolchados biodegradables, también

demostraremos que cumple con esos objetivos y que sería utilizable en producción ecológica.