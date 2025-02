Un viaje experiencial sin salir de Barcelona: Degustaciones y taller para profesionales de alta charcutería con Sello de Origen Europeo

Con el objetivo fundamental de dar a conocer al gran público el Sello de Origen Europeo nace el Programa Europeo “A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli meats from Europe”. Esta iniciativa, suma del esfuerzo conjunto del sector y la administración europea, plantea una completa agenda de actividades durante sus tres años de duración con el fin común de fomentar el conocimiento y el consumo de la mejor alta charcutería de Europa.

Para los clientes del comercio minorista se programa la realización de degustaciones gratuitas en sus establecimientos. Entre los días 13 de enero y 5 de febrero de 2025, una treintena de tiendas de proximidad se adhieren al Programa Europeo. De esta forma, tanto en la Ciudad Condal como en otros establecimientos destacados de las provincias barcelonesa y tarraconense, de Castellar del Valles, Igualada, Sant Feliu de Llobregat o Sabadell, la Mortadella Bologna IGP, el Cotechino Modena IGP, el Zampone Modena IGP y los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP están al alcance de la ciudadanía asistente en forma de tapas o loncheados.

El Programa Europeo establece un protagonismo destacado de los profesionales de la charcutería y la carnicería. El potencial prescriptor antes la sociedad motiva la generación de marcos de colaboración con su representación gremial. Fruto de esto, se celebra un Taller Experiencial para los miembros del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques.

El 27 de enero de 2025, en las propias instalaciones que el Gremi tiene en la Ciudad Condal, los socios que así lo deseen asisten a esta dinámica. En un formato que apuesta por la participación y la interactividad, los consolidados profesionales de esta entidad tienen la oportunidad de acceder a un conocimiento global sobre los protagonistas del programa europeo.

La Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, el Zampone y el Cotechino Modena IGP son el hilo conductor de las clases magistrales. Entre las materias a tratar, se incluye desde una aproximación a la Historia de cada producto, alguna con más de 2.000 años de antigüedad, hasta las técnicas de los diferentes cortes posibles o su aplicación en la charcutería y la gastronomía del siglo XXI.

Los Consorcios Reguladores de la Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, y del Zampone y el Cotechino Modena IGP han aunado sus esfuerzos y han puesto en marcha un Programa cofinanciado por la Comisión Europea. “A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli meats from Europe” nace para implementar en dos países del mercado interior UE, como son Bélgica y España, una amplia agenda de actividades con el objetivo común de fomentar el conocimiento de los sellos DOP e IGP asociados a cuatro embajadores de la Alta Charcutería de origen europeo.