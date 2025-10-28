Un proyecto pionero en España del Cicytex transforma la lana de menor calidad en productos de alto valor añadido

Un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) desarrolla un proceso en cascada que permite aprovechar la lana de menor calidad transformándola en productos de alto valor añadido, evitando así que se convierta en un residuo.

El proyecto realizado por los técnicos de Cicytex, «único en España», transforma un desafío en oportunidad, puesto que extraen lanolina de la lana, un aceite natural muy valioso que se utiliza en cremas, pomadas y otros muchos productos de cuidado personal, según ha informado este martes la Junta de Extremadura. Además, ha destacado, esta cera contiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

En Extremadura, gran parte de la lana de oveja ha perdido valor frente a fibras sintéticas y vegetales, lo que ha provocado que se convierta en un problema económico para los ganaderos, ya que, en muchos casos, su eliminación supone un coste y su venta no siempre es rentable.

De hecho, la esquila anual implica un coste para las explotaciones y los bajos precios de venta reducen la rentabilidad de los ganaderos.

Frente a esta realidad, Cicytex ha diseñado este sistema que maximiza la recuperación de productos de alto valor a partir de la lana, canalizando las fibras aptas hacia la industria textil y derivando el resto a usos diversos y de mayor valor añadido.

El proceso comienza con la extracción, que consiste en sacudir la lana con el fin de eliminar los restos de plantas o suciedad que trae de origen y posteriormente se mezcla con alcohol, compuesto que ayuda a separar la grasa para, seguidamente, y con la ayuda de aplicación de calor y un aparato que concentra los líquidos, ir aislando poco a poco la lanolina.

Asimismo, la lanolina se puede purificar para obtener una versión más clara y limpia, eliminando impurezas y mejorando su calidad.

Además, se aprovecha la queratina, la principal proteína que posee la fibra, que se extrae de forma sostenible y resulta muy útil en distintos sectores, como la cosmética y el cuidado personal, entre otros.

Una vez que la lana está libre de su grasa natural y de la queratina, los técnicos están investigando cómo transformarla en materiales bioplásticos de origen biológico, ofreciendo así alternativas sostenibles al plástico convencional.

A esto hay que añadir que las aguas de lavado de la lana de menor calidad muestran un efecto positivo sobre la germinación de semillas, abriendo la vía a fertilizantes naturales.

Además, la lana que no sirve para ropa se emplea en compost, que mejora los suelos, retiene agua y fomenta la biodiversidad.

Las fibras también funcionan como aislantes naturales para edificios, ya que mantienen la temperatura de forma eficiente y ecológica, ha explicado la Junta.

Los investigadores de Cicytex llevan a cabo todos estos procesos con tecnologías limpias y procesos respetuosos con el medio ambiente, lo que supone un beneficio directo para los ganaderos, «que dejarán de percibir la lana como un problema y la convertirán en una fuente de ingresos».

Igualmente, este trabajo supone un impulso para la innovación en Extremadura, «ya que transforma un producto tradicional en uno moderno y con mercado».

Este proyecto se enmarca el Programa Operativo FEDER Extremadura 2021-2027 y se desarrolla en colaboración con la empresa ‘Soluciones Dehesa Sana’ S.L. para escalar procesos y validar aplicaciones comerciales.