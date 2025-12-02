Un paso más: el Gobierno Vasco aprueba el contrato para instalar cajeros automáticos en 38 municipios del medio rural vasco

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco ha adjudicado a

Kutxabank el contrato para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en 38 municipios del medio rural vasco.

La adjudicación se produce tras un mes de plazo para la presentación de ofertas y supone la culminación del proceso de licitación lanzado por el departamento, con un presupuesto total de 1.149.000 euros (IVA incluido).

Con este contrato se da un paso decisivo para hacer realidad una de las actuaciones principales del programa Berosi, impulsado por el Gobierno Vasco para reforzar los servicios y la calidad de vida en el medio rural.

“La implantación de estos cajeros ofrecerá a los ciudadanos de estos municipios un servicio básico del que hasta ahora carecían. Este departamento continúa trabajando para mejorar la vida de los vecinos de las zonas rurales de Euskadi. El Gobierno Vasco está comprometido con el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural” subraya la consejera Amaia Barredo.

La adjudicación establece que 31 de los 38 cajeros estarán operativos en el plazo máximo de dos años, y se prevé que los primeros estén en funcionamiento a partir de enero del próximo año.

El departamento ha realizado una ronda de reuniones con los ayuntamientos de los municipios seleccionados. El objetivo de estos encuentros ha sido dar traslado de los detalles de la licitación y resolver las dudas que los consistorios pudiesen tener. Las ubicaciones más adecuadas en cada caso para cada cajero las elegirán los propios ayuntamientos, garantizando la accesibilidad, seguridad y rapidez en la puesta en marcha del servicio.