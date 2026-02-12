Un paso adelante ante la regulación europea en envases reciclados: acuerdo para tener un mínimo del 50% de material reciclado en los envases

La alianza entre Grupo Fertiberia, líder europeo en el desarrollo de soluciones de nutrición vegetal, y Grupo Armando Álvarez, referente en la transformación de plásticos para embalaje industrial y de agricultura, está redefiniendo el estándar de la industria en packaging sostenible al adelantarse a las futuras regulaciones europeas sobre el uso de material reciclado en sus envases.

Desde 2022, la colaboración se ha centrado en una estrategia dual: por un lado, reducir el peso base y la masa de los envases a estándares de mercado aprovechando la última tecnología actual, y por otro, incrementar significativamente el uso de material reciclado en sus procesos de empaquetado. Como resultado de este trabajo conjunto, se han certificado materiales innovadores que ya se están integrando en el packaging de Grupo Fertiberia.

Para Andrea Sánchez, directora de Sostenibilidad y QHSE de Grupo Fertiberia, “esta alianza representa un paso decisivo hacia un futuro en el que la responsabilidad ambiental y la innovación van de la mano. Por ello, nos sumamos a los líderes del mercado con el objetivo de que todo nuestro grupo se beneficie de esta iniciativa, primero en España y Portugal y, a corto plazo, en Francia y Países Bajos.”

“En el Grupo Armando Alvarez, la sostenibilidad es un pilar estratégico de nuestro modelo de negocio. La colaboración con Grupo Fertiberia refleja cómo la innovación y el trabajo conjunto permiten anticiparse a los requisitos regulatorios, aportando soluciones de envases con material reciclado que son eficientes, seguras y alineadas con sus objetivos de circularidad y descarbonización”, señala Andrés García de Tuñón, responsable de Sostenibilidad Corporativa del Grupo Armando Alvarez.

El reglamento sobre embalajes establecido por la Unión Europea, marca como fecha límite el 2030 para alcanzar al menos un 35% de material reciclado en los envases. Una parte del packaging producido como resultado de esta alianza, como son los sacos fabricados a partir de plásticos reciclados, supera actualmente esta futura regulación.