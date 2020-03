“Es que salió justo delante de mí, a 50 centímetros de mis pies, la enganchó y se la llevó”, relata Tatiana Díaz Fernández, vecina del lugar de Mintiráns, en Muxía, cerca del límite con Cee, donde sobre las tres de la madrugada del sábado un lobo le arrebató a su perra, una pomerania de cuatro años de edad y apenas cuatro kilos de peso, que se suma así a las decenas de animales que han matado estos depredadores en los últimos meses según cuentan los vecinos.

Lo más estremecedor del caso, tal como cuenta Tatiana a J. V. Lado en lavozdegalicia.es, que no puede evitar las lágrimas y el miedo al explicarlo, es que los hechos se produjeron dentro del cierre de su propia vivienda en un galpón anexo.

“Estamos que no vivimos porque esto no es normal. Sabemos que el lobo es un animal muy protegido, pero a ver quién se atreve a vivir así. Los perros se matan cada noche a ladrar y la gente ya no saca sus animales con tranquilidad, porque tenemos mucho miedo, por los niños y por todos”, añade la mujer, que cita una larga lista de afectados tanto en Mintiráns como en la vecina aldea de Sinagoga, también en la misma zona.

Tatiana Quintáns también da cuenta de otros ataques, entre ellos a un pastor alemán y en la casa de su propia hermana en Sinagoga, donde también le mataron un perro. Incluso la noche que perdió a su mascota está convencida de que el objetivo no era la pomerania, sino un cachorro de labrador que había en la misma parcela.

Sin embargo, como señala, ella tiene costumbre, cuando se despierta por las noches, de abrirle la puerta a la perra para que pueda salir a hacer sus necesidades. Y fue justo en ese momento, al salir al galpón, cuando la mascota se cruzó en el camino del depredador, que, al parecer, se dirigía a por la cría de labrador. Los vecinos reconocen que no denunciaron porque no saben muy bien qué hacer, pero reclaman alguna solución porque viven con miedo.

