Un juzgado adjudica los activos de la cooperativa LAR a Agrocantabria, que asume la totalidad de la deuda con agricultores y ganaderos

El Juzgado de lo Mercantil, encargado del proceso concursal de la Cooperativa LAR, de Veguellina de Órbigo, ha adjudicado los activos de la cooperativa leonesa a la cooperativa Agrocantabria, que se tomará desde ahora las riendas para hacerla rentable. La organización agraria ASAJA León ya ha valorado positivamente esta medida judicial, que incluye que se hará cargo de la totalidad de la deuda con agricultores y ganaderos.

La organización agraria leones ha tenido información discreta del proceso desde que se presentó la oferta, y lo ha valorado positivamente en base a tres factores: la solvencia del comprador; la profesionalidad y conocimiento de la realidad de la provincia del director general de Agrocantabria, Jacobo Alonso Santos; y el hecho de que en la oferta se contemplara hacerse cargo de la totalidad de la deuda con agricultores y ganaderos.

ASAJA, que no conoce los planes concretos de Agrocantabria para rentabilizar los activos adquiridos, supone «que se volcará en el desarrollo del negocio agrícola vinculado a la producción de maíz, y no tanto en un sector ganadero que ya es muy minoritario entre los antiguos socios de LAR y que además se han reubicado en empresas compradoras de leche y no querrán vivir nuevas aventuras«.

La organización agraria leonesa considera que la quiebra de LAR es «uno de los aspectos más bochornosos que ha vivido el sector agrario provincial en los últimos años, y que no hay disculpa posible más allá de la negligente gestión del gerente, la falta de rigor de los informes de auditoría, el escaso control de los órganos de dirección de la cooperativa, y la imprudencia de las entidades bancarias aprobando financiaciones y refinanciaciones temerarias».