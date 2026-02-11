Un informe USDA plano no modifica el rumbo en el precio de unos cereales que miran a la próxima campaña con miedo por los daños de los temporales

El informe USDA de este martes 10 se desarrolló sin sorpresas destacadas tanto en maíz como en trigo y por tanto sus cotizaciones prácticamente no han variado en la lonja de León y la leve subida de la semana pasada ha pasado rápidamente a ser historia.

En cuanto al cereal nacional la preocupación se centra ya en la próxima campaña con una disminución significativa de las siembras debido a no poder acceder a las fincas por las lluvias, además a esto se suma el mal estado de los cultivos ya sembrados puesto que el alto precio de los abonos desincentivó su uso y a día de hoy con los campos inundados no es posible realizar esta labor, esto tendrá como consecuencia una pérdida de rendimientos, tampoco se ha podido acceder a muchas fincas para hacer tratamientos contra las malas hierbas.

Repetición de precio en el sector de la patata con la vista puesta también en el cielo puesto que las lluvias pueden retrasar las siembras de esta campaña, lo que tendría como consecuencia el aumento de la demanda de la patata que está hoy en los almacenes sin visos de venta.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 11-02-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 194,00 = Cebada ** 186,00 187,00 ▲ Triticale 184,00 184,00 = Centeno 170,00 171,00 ▲ Avena 138,00 140,00 ▲ Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 120 120 = Jaerla S/C S/C Kennebec 130 130 = Red Pontiac 120 120 = Red Scarlett 100 100 = Yona 100 100 =

(foto principal: asajacr.com)