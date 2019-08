Un vecino del lugar de Laxas, en el municipio de Ortigueira, permanece ingresado en el hospital desde el jueves por una herida causada tras ser atacado por un jabalí. El hombre, de 64 años, se encontraba en una finca próxima a su vivienda tratando de reforzar el cierre para evitar que las ovejas y el caballo salgan de la propiedad.

El incidente se produjo el jueves, cerca de las once de la mañana. El hombre regresó a casa caminando, pese a la gravedad de la herida, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Arquitecto Marcide, donde continuaba recuperándose de la lesión.

Desde la Asociación de Prexudicados pola Fauna Salvaxe (Aperfasa-Galicia) reiteran su petición de que intervenga la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a reducir la población de jabalíes y lobos. “Tal y como habíamos pronosticado hace más de un año [cuando se presentó el colectivo], cada vez estamos más cerca de tener que lamentar la muerte de personas por ataques de fauna salvaje», reiteran .

Tras este incidente, Andrés Saavedra, secretario de Aperfasa (Asociación de perjudicados por la fauna salvaje en Galicia), reclamó en una nota de prensa a las autoridades “que tomen ya medidas contra esta plaga”.

“Los que nos encontramos en el campo, entre avispas velutinas, lobos y jabalíes ya casi no podemos salir de nuestras casas, para cuanto más sacar los animales”, afirma. Saavedra aubraya que “es necesario tomar medidas, no aguardar más, ya que los cazadores solos no son capaces de resolver el problema y tiene que llegar una intervención militar, al igual que se hizo en Francia, en Bélgica o la que ha reclamado Murcia, que ha solicitado la intervención del Ejército”.

Los responsables de la entidad aluden al suceso del jueves en Ortigueira; a otro ocurrido en Ponteareas en marzo, con tres heridos de gravedad por ataques de jabalíes; y al registrado en enero en Zamora, donde un ganadero “sobrevivió gracias a su perro tras ser atacado por un jabalí”.

Desde Aperfasa-Galicia alertan también de que este peligro también puede darse con relación al lobo, “que estos días ha matado tres perros atados cerca de la puerta de casa de sus dueños. ¿Tendremos que esperar a que muera alguien para tomar medidas serias para disminuir la fauna salvaje?”, se preguntan, inquietos por la proliferación de estas especies en la comunidad gallega.