Un estudio vincula los efectos inmunotóxicos en los agricultores que trabajan en invernaderos con su exposición a pesticidas

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y de las Universidades de Granada y Almería ha analizado el impacto de la exposición a pesticidas en la salud de agricultores de invernadero. Los resultados muestran alteraciones en proteínas inmunorreguladoras relacionadas con inflamaciones alérgicas y una inflamación sistémica de bajo grado, lo que podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en estos trabajadores.

El estudio incluyó a 175 agricultores expuestos a pesticidas y 91 personas no expuestas como grupo control. Durante una misma campaña agrícola, se analizaron niveles de 27 citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento en dos momentos clave: periodos de alta y baja exposición a pesticidas. Los resultados mostraron un aumento significativo de interleucinas como IL-4, IL-6 e IL-13 en los trabajadores expuestos, especialmente durante el periodo de mayor exposición. Este patrón inflamatorio tipo 2, comúnmente asociado a inflamaciones alérgicas, se vio acompañado de incrementos en los niveles de IL-1β, VEGF y Rantes, marcadores de inflamación crónica de bajo grado que podrían tener consecuencias negativas para la salud a largo plazo.

Según los autores, estos efectos podrían deberse a las condiciones particulares de los invernaderos, como su estructura cerrada y el uso intensivo de pesticidas que exponen a los trabajadores a concentraciones más altas de estos productos, lo que afecta el equilibrio de citoquinas del sistema inmunológico y favorece el desarrollo de enfermedades crónicas de base inmunológica.

“Nuestros hallazgos muestran que la exposición a pesticidas en los invernaderos no solo afecta al sistema inmunológico de los trabajadores, sino que también podría incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo. Es crucial mejorar las condiciones laborales, reforzar las medidas de protección y promover evaluaciones periódicas de la salud de estos trabajadores”, señaló Antonio Hernández, co-investigador responsable del grupo E07-Investigación en Salud Ambiental e Infancia del ibs.GRANADA e investigador principal del estudio. También sugieren la implementación de métodos de monitoreo directo de la exposición y el desarrollo de intervenciones tempranas para reducir los riesgos a largo plazo.

Este estudio, financiado por la Junta de Andalucía, amplía el conocimiento sobre los efectos de la exposición ocupacional a pesticidas en la salud humana y subraya la necesidad de adaptar las políticas de salud pública para proteger a los trabajadores agrícolas.

Más información: https://www.ibsgranada.es/grupos-de-investigacion/e07-investigacion-en-salud-ambiental-e-infancia/

Referencia bibliográfica:

Lozano-Paniagua, D., Parrón, T., Alarcón, R., Requena, M., Lacasaña, M., & Hernández, A. F. (2024). A Th2-type immune response and low-grade systemic inflammatory reaction as potential immunotoxic effects in intensive agriculture farmers exposed to pesticides. En Science of The Total Environment (Vol. 938, p. 173545). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173545