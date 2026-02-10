Un estudio destaca que en 5 años 85 almazaras molturarían el 40% de la aceituna producida entre España y Portugal y otras 200 desaparecerían

En la actualidad unas 60 almazaras molturan más de 50 millones de kg de fruta (9 de estas procesan del orden de 100 millones), con lo cual, el 2,25% de las almazaras en porcentaje, molturan, en una campaña media, (en situaciones superiores cambian las magnitudes), más de 1/3 de la aceituna producida en La Península, pero de acuerdo con el resultado del análisis que nos ocupa, en 5 años, dicho grupo de cabeza pasará a ser de unas 85, y procesarían algo más del 40% del total de la producción de aceituna generada por España y Portugal cada campaña. Esto provocaría que otras 200 almazaras desaparecerán, se integrarán, pasarán a operar como puestos de compra, serán absorbidas, o simplemente cerrarán.

Recordemos que en la Península Ibérica existen del orden de 2.219 almazaras, de estas tienen morfología jurídica de sociedades de economía social 1.047, y el resto, 1.172 son almazaras industriales, en cuanto a porcentaje de molturación, las primeras ostentan el 40% de la producción y las segundas el 60%.

La aceituna media molturada por almazara por campaña es de 3,3 millones de kilogramos, y la diferencia de molturación media del mejor ejercicio, a la peor de las campañas por almazara, es de millón y medio de kilogramos.

El problema fundamental es que el modelo de escala y aprendizaje de esas actuales 60 almazaras, en momento de escasez de fruto, les obliga a mantener un nivel mínimo de molturación que garantice la rápida cobertura del punto de equilibrio, por lo tanto, el tránsito que hará posible que esas 60 almazaras que ya molturan más de 50 millones de kg de aceituna, hacia 85 compañías, no resultaría gratuita para el resto de integrantes de la base instalada de almazaras peninsular.

Para que esto suceda, más de 200 almazaras en esos 5 años analizados, desaparecerán, se integrarán, pasarán a operar como puestos de compra, serán absorbidas, o simplemente cerrarán.

En cuanto a perfiles, existiría uno vulnerable:

Almazaras no especializadas, sin escala, localizadas en zonas de escasez de aceituna y gran competencia, bajo grado de innovación, equipos humanos no reciclados en conocimiento y formación, almazaras aisladas (no pertenecientes a grupos) y sin ventaja competitiva. Todas de tamaño bajo, y medio. Las almazaras integradas son menos vulnerables, que el perfil vulnerable no integrado.

Y otro perfil de operador no vulnerable:

Aquellas eficientes (incluyen todas las que superan los 50 millones kg molturados), y esa producción es estable, es decir, estabilidad y eficiencia por la escala y el aprendizaje, implantadas en zonas de expansión olivarera, y que tienen capilaridad canibalizadora, es decir, que consiguen aceituna de varias comunidades, e incluso países, con un equipo humano, adecuado, formado y actualizado, escandallo bajo y competitivo, eficientes y con tecnología apta para todo tipo de olivar, integrados hacia el origen, y con una participación grande de aceituna asegurada por arraigo, propiedad, etc., con una fuente de información del proceso, mercado, etc. adecuados, que les permita estar al día en ámbitos de mercado, producción, demanda, es esencial que hayan definido y sea adecuada su ventaja competitiva.

La situación se agrava en campañas de escasez productiva, aunque el proceso de selección natural descrito ya se encuentra ya en curso.

La investigación se está llevando a cabo por el Aula Universitaria Oleícola Innova, promovida por la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado, y el Grupo Oleícola Jaén, dicho estudio, aun en curso, está siendo dirigido por el consultor e investigador Juan Vilar.