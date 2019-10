La limpieza de zonas forestales se puede convertir en una labor de riesgo como volvió a quedar de manifiesto en la localidad gallega de A Illa donde una persona fue atacada por un importante número de avispas velutinas, afortunadamente sin consecuencias para su integridad física.

Todo sucedió en la mañana del lunes 7 cuando esta persona estaba desbrozando una finca en la zona de O Aguiúncho, según recoge Diego Doval en farodevigo.es. Pilotando un tractor estaba realizando la limpieza de la zona de zarzas y hierbas altas cuando se encontró de lleno con un nido de avispas de considerables dimensiones.

Al no darse cuenta de la presencia golpeó el nido lo que avivó a las avispas. Muchas de ellas se introdujeron en la cabina del tractor, lo que provocó una situación de pánico en el tractorista. Presa de los nervios no fue capaz de abrir la puerta y decidió romper la ventanilla del habitáculo para poder abandonar el vehículo. Afortunadamente no hubo que lamentar daños graves.

Personal municipal se presentó en el lugar para reducir el nido y retirarlo. Curiosamente, la persona que estaba limpiando el lugar continuó con sus labores encontrándose poco después con otro nido, si bien en esta ocasión pudo visualizarlo a tiempo.

Arde un tractor por un fuego forestal cuando estaba limpiando maleza en un monte

Por otro lado, un incendio forestal destruyó este lunes 7 en el municipio de O Saviñao un tractor que estaba limpiando maleza en un monte. Todo apunta a que el fuego se originó a causa del calor desprendido por el motor del tractor. Los servicios de extinción consiguieron apagar las llamas antes de que se extendiesen.

El incendio se produjo en un paraje de la parroquia de Abuíme conocido como As Regueiras do Beirán y empezó a las cinco de la tarde, cuando el tractor estaba desbrozando terreno al lado de la pista que va de Abuíme a Cazón por la parroquia de Piñeiró. Al lugar fueron enviadas cuatro brigadas de bomberos forestales, los bomberos de Chantada y una patrulla de la Guardia Civil, según recoge lavozdegalicia.es.

Los bomberos de Chantada apagaron el fuego en el tractor, pero cuando llegaron las llamas ya habían prendido en el vehículo y no pudieron impedir que quedase calcinado prácticamente por completo. Mientras tanto, los integrantes de las brigadas contraincendios forestales controlaban el avance de las llamas.

(Fotos: Archivo sin relación con la noticia)