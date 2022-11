Un enfado por la PAC que se puede decir más alto pero no más claro: «Simplificación, sí, los cojones»

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha denunciado el retraso en la publicación de la nueva PAC «que ahora van a pagar los agricultores con carácter retroactivo, con el desconocimiento de sanciones por incumplimientos de temas que se aún se desconocen». Asimismo, critican que la nueva PAC lejos de simplificarse, como se ha anunciado en varias ocasiones, presenta una dificultad sin precedentes que obliga a mayores gastos al sector agrario y riesgo de errores. Y son tajantes ante este hecho al afirma literalmente que «simplificación, sí, los cojones».

En este sentido, recuerda que ha publicado ya el Ministerio de Agricultura varias notas aclaratorias sobre los eco-regímenes, otras sobre condicionalidad reforzada, pago redistributivo, pago básico a la renta sostenible, conversión de actuales regiones a las nuevas, lista de cultivos mejorantes, especies melíferas… Y algunas más, «todas de modo inconexo y provisional. Los astrofísicos de la NASA que lanzaron la sonda Mars Orbiter utilizando el ordenador más potente del mundo serían incapaces de desentrañar tal complejidad», aseguran desde la organización.

«Después, o al mismo tiempo, se nos exige a agricultores y ganaderos unos conocimientos legales superiores al de un abogado del Estado. A nosotros que como oficio tenemos arar, sembrar, ordeñar, cuidar el ganado o segar. nos imponen una tarea titánica para la que no estamos profesionalmente preparados y no es que seamos más tontos o más listos que los demás, es simplemente que nos dedicamos a una actividad de por sí compleja y ni tenemos recursos ni tiempo para aprender e interpretar leyes que son un galimatías. Porque a pesar de que los políticos, sin vergüenza alguna, han repetido una y otra vez que la nueva PAC sería mucho más sencilla, la verdad es que pocas cosas pueden haber en el mundo más complejas».

CONSIDERAN QUE LO LÓGICO HUBIERA SIDO CREAR UN SIMULADOR PARA EVITAR PENALIZACIONES POSTERIORES

A todo esto se suma que pese al retraso en su entrada en vigor, «solo atribuible a la desidia y desinterés, ahora pretenden hacerlo con carácter retroactivo. Tal es la dificultad de esta PAC que ya anuncian que el plazo de solicitud de las compensaciones de renta de la PAC se extenderá todo el mes de agosto. Esto quiere decir que el programa informático de solicitud o no está hecho o no está depurado. Ya hemos visto otras veces en otras reformas mucho más simples como el programa tenía fallos, no queremos ni pensar lo que ocurrirá ahora», advierten desde Unión de Uniones CLM.

Para la organización, lo normal sería que la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura o la Consejería de Agricultura hubieran creado un simulador «que permitiera a los campesinos saber qué o cuánto necesitan cambiar en su explotación para adaptarse a las leoninas condiciones nuevas. Claro, para ello se debería publicar la nueva normativa con, que menos, un año de vacatio legis y al mismo tiempo facilitar el simulador. Algo posible con la cantidad de informáticos capacitados que hay en el mercado, solo con contratarlos lo hacen en poco tiempo, como si es mucho».

Por eso lamentan que «lo que no puede ser es lanzar a la gente a un viaje a ciegas. Más cuando se está hablando de penalizaciones en caso de solicitar un ecoregimen e incumplirlo, cosa que se evitaría con el simulador. Así si podríamos hablar de algo bien hecho, y demostraría que los políticos se preocupan por el sector. La realidad es que nos consideran un elemento despreciable al que se puede someter a todo tipo de desmanes e injusticias. De no hacerse así, podemos encontrarnos con un retraso en los pagos. No habrá tiempo para subsanar incidencias y no está el sector como para aguantar tonterías, ni económica, ni anímicamente».

Es por esto que Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha exige el aplazamiento de la entrada en vigor de la nueva PAC por lo menos un año y la creación con carácter inmediato de un simulador de acceso público a disposición de agricultores y ganaderos. En caso de no ser así, la solución automática y de oficio de incidencias e incumplimientos.

Es por todo esto, junto con otros motivos y porque tienen claro que «simplificación, sí, los cojones», que Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha convoca a todos los afectados «por la injusticia de la sinrazón normativa, fruto de la incompetencia del legislativo europeo, ayudada por la de los responsables ministeriales y autonómicos», a la manifestación del próximo día 26 de noviembre en Toledo.