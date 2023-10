Un corte imprevisto de alfalfa en secano hace retroceder el precio en hasta 30 euros en la lonja de León

La sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 18 ha venido marcada por la bajada de 30 €/t en la alfalfa paquete en rama que ha pasado a cotizar a 300 €/t debido a un corte imprevisto de alfalfa en secano.

Las lluvias de más de 150 l/m2 caídas a mediados de septiembre, propiciaron un corte imprevisto de alfalfa en secano, que además se recogió en muy buenas condiciones debido a la estabilidad que precedió a estas lluvias, a esto hay que sumar que en regadío se dio un quinto corte también excepcional tanto en cantidad como en calidad.

Si la alfalfa segada en el mes de junio, muchos agricultores la recogieron en su nave, puesto que se preveía un incremento del precio debido a la nula producción, lo que ha ocurrido ahora a unos precios aún aceptables es que el agricultor ha vendido directamente y ha hecho caja temiendo nuevas bajadas, lo que ha saturado de oferta el mercado.

En cuanto a las vezas y los forrajes, puede que el precio de referencia al que cotizamos al día de hoy no se adapte a la realidad, pero como no se han realizado operaciones de compra-venta en los dos últimos meses, no podemos variar el precio a la espera de transacciones que nos marquen la realidad de los mismos.

Continua el goteo a la baja en la mesa de cereales, y solo el maíz mantiene el tipo, debido al efecto de las lluvias que pueden complicar la cosecha cuando ya estaba en pleno apogeo.

Por lo demás repetición en todos los productos y sus categorías.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 18-010-2023

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 236,00 235,00 ▼ Cebada ** 216,00 215,00 ▼ Triticale 226,00 225,00 ▼ Centeno 214,00 213,00 ▼ Avena 268,00 266,00 ▼ Maíz * 235,00 235,00 =

*Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 363 363 = Girasol alto oleico** 373 373 =

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,65 1,65 = Negra S/C S/C Palmeña Redonda 2,40 2,40 = Planchada 2,00 2,00 = Plancheta 2,20 2,20 = Pinta 1,20 1,20 = Riñón de León 1,50 1,50 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 300 300 = Jaerla 280 280 = Kennebec 280 280 = Red Pontiac 280 280 = Red Scarlett 280 280 = Hermes 280 280 = Yona 280 280 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 330,00 300,00 ▼ Alfalfa paquete deshidratado 400,00 340,00 ▼ Paja 1ª (Cebada) 135,00 135,00 = Veza forraje de 1ª * 370,00 370,00 = Forraje* 300,00 300,00 =

*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Hasta 15.000 Litros/Mes 0,510* 0,510* =

** Precio leche entregada mese agosto y septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,1322* 0,1322* = Leche de cabra 0,1262* 0,1262* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.

Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,54 y leche cabra 8,40 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 6,00 6,00 = Cabritos hasta 11 kg 6,00 6,00 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 80,00 80,00 = Corderos 15,1-18 kg 85,00 85,00 = Corderos 18,1-23 kg 88,00 88,00 = Corderos 23,1-27 kg 90,00 90,00 = Corderos 27,1-35 kg 100,00 100,00 = Ovejas vida merina 90,00 90,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 100,00 100,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 0,70/0,90 0,70/0,90 = Ovejas sacrificio 2ª 0,40/0,70 0,40/0,70 =

VACUNO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad Frisones 70,00 70,00 = Pasteros macho (200 kg) 700,00 700,00 = Pasteros hembra (200 kg) 540,00 540,00 = BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal Hembras 180-200 kg. U 5,55 5,55 = R 5,45 5,45 = O 4,65 4,65 = Hembras 201-250 kg. U 5,55 5,55 = R 5,45 5,45 = O 4,65 4,65 = Hembras más 250 kg. U 5,55 5,55 = R 5,45 5,45 = O 4,65 4,65 = Machos 200-250 kg. U 5,00 5,00 = R 4,90 4,90 = O 4,65 4,65 = Machos 251-300 kg. U 5,00 5,00 = R 4,90 4,90 = O 4,65 4,65 = Machos más de 300 kg. U 5,00 5,00 = R 4,90 4,90 = O 4,65 4,65 = VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal Fábrica y Segunda 2,30/3,70 2,30/3,70 = Primera y Extra (Engrasada) 4,10/4,60 4,10/4,60 =

