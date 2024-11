Un ‘Capricho’ casi divino: Aceites Sandúa presenta sus aceites navarros de nueva cosecha en la catedral de Pamplona

La presentación de los Aceites de Nueva Cosecha Sandúa se ha desarrollado este año en la sala Refectorio de la catedral de Pamplona, que data del siglo XIV y en la que alrededor de 200 personas celebraron la puesta de largo de sus aceites de nueva cosecha, fruto de una recolección temprana llevada a cabo en su finca de olivares ‘Capricho Navarro’ en Ablitas, al sur de Navarra.

En el encuentro, Laura Sandúa mostró a sus invitados las diferentes fases de una cata, ayudándolos a distinguir las diferentes notas olfativas, aromas y sabores que se pueden apreciar en un aceite de oliva virgen extra recién cosechado.

La directora culminó su presentación con un viaje sensorial a través de una cata guiada del AOVE “Capricho Ecológico by Sandúa Arbequina”, indicando que “este excelente aceite se encontraba ayer mismo dentro de la oliva”.

Los aceites presentados (“Capricho by Sandúa Empeltre”, “Capricho by Sandúa Arbequina”, “Sandúa Premium Cosecha Seleccionada” y “Capricho Navarro D.O. Navarra”, constituyen el fruto de la cosecha recientemente realizada en la finca ‘Capricho Navarro’, ubicada en el entorno paisajístico de la Laguna de Lor, al sur de esta comunidad.

NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA



A lo largo de la presentación y discurso en la catedral de Pamplona, la directora de la empresa navarra dio a conocer la buena marcha de las obras de construcción de sus nuevas instalaciones en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que han comenzado en julio.

Aceites Sandúa concentrará en sus nuevas instalaciones de Tudela el envasado y comercialización del aceite. “El crecimiento exponencial registrado por la empresa en los últimos años, alcanzando una facturación de 60 millones de euros en el último ejercicio, nos obliga a tomar esta decisión para seguir dando respuesta a la demanda de nuestros clientes, tanto a nivel de mercado interno como externo, que ya concentra el 30% de nuestras ventas” explicó Laura Sandúa, directora general de la empresa.

La finalización de las obras se estima para el próximo verano, con el objetivo de que la nueva sede se encuentre operativa a finales de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación de Aceites Sandúa. Esta ampliación conllevará un aumento de puestos de trabajo directos e indirectos en torno al 30% de la plantilla actual, con una proyección de crecimiento en los siguientes años.

Así mismo, cuando finalice el proyecto, Aceites Sandúa formará parte de ambas localidades, reforzando su compromiso con Ablitas, que vivió la fundación de la empresa navarra, la ha acompañado durante estos casi 50 años de crecimiento. Como claro ejemplo de ello, Aceites Sandúa seguirá manteniendo toda la actividad agraria en su localidad natal.