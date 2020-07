Un buen paraguas de partida para la PAC si se liga la figura del agricultor genuino a un mínimo de rentas agrarias

Unión de Uniones ha acogido positivamente el posicionamiento del Ministerio de Agricultura anunciado este jueves 23 en Conferencia Sectorial ligando la figura del agricultor genuino beneficiario de la PAC a un mínimo de rentas agrarias, pero recuerda que queda mucho debate por delante hasta que llegue la verdadera Reforma de la PAC.

La definición de agricultor genuino que Unión de Uniones viene reclamando con intensidad en las discusiones de la Reforma coincide con la intención del MAPA de vincularlo a un porcentaje mínimo de renta procedente de esta actividad. También valora la inclinación a imponer el límite máximo de 100.000 euros por explotación.

Unión de Uniones considera que son dos elementos básicos para reequilibrar los pagos, pero de momento pone lo anunciado por el ministro en cuarentena. «Antes de nada deberemos examinar las propuestas y hemos pedido a Luís Planas una reunión ya para conocerlas en detalle» aclaran, «pero si confirmamos que el Ministerio está dispuesto a cambiar cosas, hay espacio para trabajar en mejorar la PAC beneficiando a los agricultores y ganaderos profesionales».

DESTINAR UN 40% DEL GASTO PAC A CUESTIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS VA A CONDICIONAR MUCHO LO QUE SE PUEDA DEDICAR A AYUDAS REDISTRIBUTIVAS O A JÓVENES

Según la organización, la vigente fórmula de agricultor activo no ha servido de filtro y la mayor parte de los 173.000 beneficiarios que han salido del sistema en estos años se debe a la expulsión de los perceptores de menos de 300 euros por razones de simplificación administrativa, por lo que aboga por un cambio en la figura del agricultor genuino.

La organización es insistente en este punto: «Es en los profesionales del sector en quien se puede y se debe invertir para contar con un modelo agrario productivo y sostenible, porque son los que tienen vocación de quedarse en la actividad y en el territorio» señalan.

Por otra parte, Unión de Uniones señala que el régimen de pequeños productores se tiene aún que estudiar con detenimiento; pero comparte el principio de no excluir a determinados colectivos, que pueden tener un componente social importante en el medio rural, y que seguramente tienen un impacto muy limitado en el reparto de ayudas.

En cuanto al resto de propuestas planteadas en la Conferencia, sobre la eliminación de derechos individuales, eco-esquemas y montante destinado a la ayuda básica a la renta, la organización ya ha venido presentando sus planteamientos iniciales en los varios documentos remitidos al Ministerio de Agricultura.

En este ámbito, destaca que el objetivo acordado por el Consejo de destinar un 40% del gasto PAC a cuestiones ambientales y climáticas va a condicionar mucho lo que se pueda dedicar a ayudas redistributivas, a jóvenes o al paquete de ayudas sectoriales asociadas a la producción, algo que Unión de Uniones considera fundamental en el futuro Plan Estratégico.

Sobre el asunto de las cifras que el Ministro Planas ha divulgado, Unión de Uniones se ratifica en el sustancial recorte que sufre la PAC, del 10,2%, en la UE y en precios constantes, ya que es lo que ha aprobado el Acuerdo del Consejo. «Si, como dice el ministro, esa reducción no se traslada a España en términos reales sería una buena noticia» comentan, pero la organización estima que no será así, ya que las cuantías que han trascendido son en términos corrientes y el matiz no es despreciable «porque lo que sube el coste de la vida es igual de importante para echar las cuentas de los ingresos de los agricultores que para decidir lo que sube el Salario Mínimo Interprofesional», concluyen.