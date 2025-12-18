Un año en retrospectiva: hitos y logros de Ritchie Bros. en 2025, destacando en Ocaña el 25º aniversario con una subasta récord

Ritchie Bros., el mayor subastador industrial del mundo y un referente en el mercado de maquinaria pesada de equipos pesados usados, cierra el 2025 como uno de los años más sólidos de su historia hasta la fecha, impulsado por una intensa actividad global, subastas récord, aniversarios importantes y una estrecha relación con los clientes, tanto en eventos locales como en ferias internacionales.

A lo largo del 2025, la compañía ha llevado a cabo 79 subastas en EMEA y APAC, vendiendo más de 101.800 lotes procedentes de más de 6.000 vendedores y contando con la participación de más de 21.300 compradores y 81.300 postores a través de los canales de Ritchie Bros. Auctioneers, IronPlanet y Marketplace-E.

Estos resultados destacan la fortaleza de Ritchie Bros. como un ecosistema global de ventas de equipos, que conecta a los vendedores con una amplia base internacional de compradores. Al combinar el alcance que aporta la tecnología con un profundo conocimiento del sector y una relación cercana y de confianza con los clientes, la

compañía permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre la gestión de sus flotas, incluso en mercados muy dinámicos.

GRAN IMPULSO EN EMEA

Europa comenzó el 2025 con una dinámica muy positiva. Alemania acogió la mayor subasta de la historia de Ritchie Bros. en este país durante el primer trimestre. Además, la participación en dos de las ferias más influyentes del sector a nivel mundial, como bauma, en Munich (abril de 2025), y Agritechnica, en Hannover (noviembre de 2025), reforzó aún más el perfil internacional del país y mostró el liderazgo de Ritchie Bros. en la región.

El interés se mantuvo sólido en el norte de Europa, impulsado por la apertura de nuevas campas de almacenamiento de equipos en Vaggeryd (Suecia), Tuusula (Finlandia) y Mullingar (Irlanda). Estas ubicaciones facilitaron a los vendedores un mejor acceso a los compradores internacionales. Las nuevas campas nórdicas fortalecieron las subastas en Benelux y en la región, a la vez que un paquete de equipos de alto valor de Collé potenció aún más el dinamismo de la zona. La campa de Mullingar supuso la primera presencia de Ritchie Bros. en Irlanda, ampliando el acceso local a los mercados internacionales, con el respaldo de un equipo dedicado.

En el 2025, Ritchie Bros. amplió su programa de subastas en las instalaciones del vendedor, permitiendo a los clientes vender directamente desde su propia ubicación, sin necesidad de trasladar los equipos. Estas subastas aprovechan el alcance global de Ritchie Bros., su red internacional, su potencial de marketing y su experiencia en subastas para maximizar el valor para los vendedores. En el Reino Unido, la subasta en las instalaciones de M O’Brien atrajo a postores de 47 países, con un 53 % de participantes internacionales y un 64 % del valor de la subasta vendido fuera del país, demostrando una fuerte demanda global en un evento de ámbito nacional. En Francia, se celebraron cuatro subastas de este tipo, incluida la primera venta dedicada a concesionarios.

Además, se apoyó a otras dos empresas agrícolas durante importantes procesos de transiciones operativas y se cerró el año con una subasta récord en diciembre, que contó con la participación de más de 4.300 postores.

EL SUR DE EUROPA VIVIÓ ANIVERSARIOS EMBLEMÁTICOS Y REGISTRÓ CIFRAS RÉCORD EN 2025

En Italia, la campa de Caorso celebró en diciembre su 15º aniversario junto a clientes y fue protagonista de un documental emitido en televisión nacional, que puso en valor su papel en las subastas agrícolas e industriales.

En España, se celebró en Ocaña el 25º aniversario con una subasta récord en noviembre – la mayor de los últimos seis años, con más de 3.200 lotes y compradores de 55 países-, además de llevar a cabo una subasta solidaria en apoyo a la Fundación Desafío ELA.

Más allá de Europa, Oriente Medio también obtuvo resultados sobresalientes en 2025. Ritchie Bros. Dubai registró un año récord, con 6.800 lotes vendidos a más de 1.500 compradores, junto con una participación de vendedores sin precedentes.

FUERTE INTERÉS EN LOS MERCADOS DE ASIA-PACÍFICO

El crecimiento en APAC reflejó esta tendencia positiva. En la región, Ritchie Bros. celebró 41 subastas a través de los canales de Ritchie Bros. e IronPlanet, vendiendo más de 32.800 lotes y atrayendo a más de 30.000 postores únicos.

Australia celebró su 30º aniversario con la mayor subasta nacional de su historia. Fue un evento en vivo, que combinó pujas presenciales y online, que registró cerca de 6.000 registros y superó las 412.000 páginas vistas. Este hito puso en valor tres décadas de crecimiento desde la primera subasta de Ritchie Bros. en Brisbane en 1995. Durante el año también se completó la adquisición de Smith Broughton Auctioneers en Australia Occidental, fortaleciendo la presencia de la compañía en industrias clave como minería, infraestructuras y construcción en esa región.

Además, Ritchie Bros. celebró en China sus tres primeras subastas de fabricantes chinos y otras marcas internacionales a través de IronPlanet, una en abril, otra en julio y otra en octubre. Estas ventas incluyeron equipos recientes y con pocas horas de uso, incluyendo excavadoras, grúas y camiones, de múltiples fabricantes líderes como XCMG, JLG y Liugong. Los compradores pudieron adquirir equipos directamente de fabricantes de

confianza, con garantía de calidad y fiabilidad.

CRECIMIENTO IMPULSADO POR LAS PERSONAS Y RESPALDADO POR LA TECNOLOGÍA

«El 2025 fue un año de gran alcance y de relaciones más estrechas con los clientes», señala Ghislaine Duijmelings, Directora General de Ritchie Bros. Internacional. «Fortalecimos la red internacional en la que nuestros clientes confían pero, más allá de los datos, nuestro éxito se debe a las personas que hacen que esta compañía sea lo que es: expertos en el terreno que conocen los mercados locales y los conectan con oportunidades globales. Esta combinación de conocimiento humano y demanda mundial es lo que llevará a nuestros clientes afrontar el 2026 con confianza».

A medida que la industria se prepara para los primeros grandes momentos del nuevo año, Ritchie Bros. seguirá apoyando a sus clientes con la información y todo lo que necesitan para “Empezar el 2026 con fuerza y conseguir más con Ritchie Bros.