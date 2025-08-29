UGT asegura que no falta mano de obra para la campaña del verdeo… si se paga el salario del convenio de 60,5 euros por seis horas y media

Unos 45.000 trabajadores se necesitarán en esta campaña de verdeo en la provincia de Sevilla para recolectar entre 180.000 y 200.000 toneladas de aceituna de mesa, en torno a un 30% menos que en 2024, según las previsiones de la UGT-Andalucía, que ha asegurado que no falta mano de obra siempre que se pague el salario recogido en convenio de 60,5 euros por seis horas y media.

En rueda de prensa el responsable del sector agroalimentario de la FICA-UGT-A, Emilio Terrón, ha afirmado que no hay un problema de mano de obra para el verdeo, como sostienen algunas organizaciones agrarias, pero ha incidido en que los empresarios agrarios tienen que pagar el salario recogido en convenio de 60,5 euros por seis horas y media y no hacerlo en función de los kilos o las espuertas que se recojan.

«Si obligan a los trabajadores a cobrar por kilos y a destajo en el verdeo pueden optar por otras campañas como la del fruto rojo en Huelva, ya que algunas cooperativas la adelantan a septiembre», ha afirmado Emilio Terrón, quien ha emplazado a los empresarios a que pidan trabajadores en las oficinas de empleo del SAE.

Ha explicado que el 95% de los trabajadores agrarios son fijos-discontinuos por lo que, si los llaman, tienen que acudir pero siempre que le respete el salario recogido en el convenio del campo provincial de Sevilla.

Terrón ha hecho un llamamiento a los empresarios para que declaren las peonadas reales trabajadas y a que paguen el salario legal y no por kilos recogidos o espuertas y ha instado a la Inspección de Trabajo a que refuerce los controles porque «no puede ser que aumente la producción agraria y no lo hagan las jornadas de trabajo».

«No conozco ningún caso que se haya quedado la aceituna en el árbol porque no se haya podido coger por falta de mano de obra», ha zanjado el dirigente de la UGT, que ha recordado, además, que actualmente la aceituna se paga muy bien a los productores, sobre todo la gordal.

LA PRODUCCIÓN RONDARÁ LAS 200.000 TONELADAS

La campaña de verdeo arrancará a primeros de septiembre en la provincia de Sevilla y la producción, de entre 180.000 y 200.000 toneladas, será similar a la de 2023 debido a la fuerte caída, en torno al 50%, en la comarca del Aljarafe debido las lluvias de la primavera y se prolongará solo unos doce días.

La cosecha de aceituna de mesa será mejor en las zonas del Bajo Guadalquivir y en la Sierra Sur, donde se prolongará casi un mes, y si llueve algo, se podría alargar unos días más.

Según la UGT, esta campaña de verdeo requerirá de unos 45.000 trabajadores para la recolección y en la provincia de Sevilla hay registrados unos 120.000 temporeros agrícolas, de los que el 60% son mujeres, por lo que Terrón ha apelado a los empresarios a que no discriminen a las mujeres en la contratación porque «recolectan la misma aceituna que un hombre».