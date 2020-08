Trump consigue unir en su contra a todo el sector agroalimentario español al no retirar los aranceles

Literalmente ha sido un clamor en contra de los aranceles de Trump. Aunque no se ha hecho efectiva la amenaza de subir al 100% los aranceles, ha mantenido los actuales y toda España ha mostrado su indignación con la postura de fuerza de EEUU al no retirar los aranceles. Desde el Gobierno hasta las CCAA, pasando por las Interprofesionales, empresas, organizaciones agrarias o productores, todo el sector del olivar y del vino han clamado contra unos aranceles que rechazan tajantemente y que tanto daño están haciendo a los sectores afectados.

El Gobierno español ha rechazado este jueves 13 la decisión de Estados Unidos de mantener los aranceles a los productos españoles y ha mostrado su confianza en alcanzar un acuerdo que «revierta la actual dinámica» en las relaciones comerciales entre ambos países.

En un comunicado conjunto de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, han insistido en que el Ejecutivo seguirá trabajando en favor de una «solución negociada» con EEUU a la disputa en la Organización Mundial del Comercio (OMC). ELuis Planas, ha sostenido que «el sector agroalimentario se ha visto inmerso en un conflicto comercial ajeno a su actividad” y que “es un error estratégico incluir la alimentación en las represalias comerciales”.

Por su parte, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha pedido una «intervención firme de la Unión Europea (UE)» con el fin de retomar las negociaciones para que Estados Unidos rompa su estrategia de no retirar los aranceles a los productos agroalimentarios españoles.

La FIAB, miembro de la Plataforma contra los aranceles de EEUU en España, ha mostrado, no obstante, su «alivio» por la decisión del gobierno de Estados Unidos de no incrementar aranceles a productos agroalimentarios españoles, aunque el problema persiste. «El problema no se ha terminado; siguen en vigor los injustos aranceles impuestos a más de un centenar de productos españoles como consecuencia del conflicto Airbus-Boeing», ha recordado en un comunicado.

La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva) ha criticado al Gobierno español y a la Unión Europea (UE) por no haber resuelto todavía la cuestión de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Tras recordar que el mantenimiento del arancel adicional del 25% para el aceite de oliva producido en España está siendo «desastroso» para su industria y para su imagen, han insistido en criticar al Gobierno español y a la Unión Europea «por no haber resuelto ese tema».

LAS OPAS HABLAN DE FRACASO DEL GOBIERNO Y LA UE Y ASEGURAN QUE «SOLO CELEBRAREMOS LA ELIMINACIÓN DE LOS ARANCELES»

También las principales organizaciones agrarias han expresado su descontento por el mantenimiento de los aranceles de EE.UU. El director de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, ha expresado en declaraciones a Efeagro su «descontento» por el mantenimiento de unos aranceles «injustos y desproporcionados», por lo que cree que «la UE debe aumentar la promoción y ayudar a buscar nuevos mercados, aunque nos interesa mucho recuperar el estadounidense»,. Por su parte, su presidente, Pedro Barato, ha sido claro: «El mantenimiento de aranceles a nuestras producciones no es una opción. Solo celebraremos su eliminación”.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha tachado de «penalización injusta e injustificable» por no retirar los aranceles pero aboga por evitar «una guerra de penalizaciones» entre ambos bloques y que los agricultores tengan que «pagar una factura que tiene que ver con el sector aeronáutico», como ya está pasando con los sectores del vino, la aceituna de mesa y el aceite de oliva, los cuales afrontan «campañas muy complicadas», con costes a la baja y pérdida de mercado.

Desde UPA han manifestado su «disgusto» por la decisión del Gobierno de EE.UU., porque considera que es «otra derrota que, de nuevo, tendrá que pagar el campo. EE.UU. lleva utilizando al sector agrario como tecla para chantajear a la UE desde octubre; tras haber cedido (en relación al conflicto Airbus) no solo no han retirado los aranceles sino que han atacado a otros compañeros europeos, algo que también nos enfada», han señalado.

Asimismo, las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han exigido a Bruselas una «mayor contundencia política» para conseguir la eliminación total de los aranceles de Estados Unidos a la aceituna de mesa y el aceite de oliva, y ha considerado un «cierto alivio» que se congelen en un 25% tras la amenaza de aumentarlas en un 100%, a la vez que rechaza de «manera absoluta» la continuidad de esta tasa y califica de «fracaso absoluto» las negociaciones diplomáticas al no conseguir la eliminación total de unos aranceles que en menos de nueve meses han provocado que el aceite de oliva envasado y la aceituna de mesa (ya afectada por una tasa cercana al 35% por antidumping y antisubvención) hayan perdido el liderazgo en su principal mercado fuera de la UE