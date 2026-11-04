Tres personas fallecen en una fosa de purines de una granja de Navarra al quedarse atrapados cuando se encontraban en su interior

Tres trabajadores han fallecido en un accidente laboral al quedar atrapados cuando se encontraban en el interior de la fosa de purines (depósito para heces y orines del ganado) de una granja de la localidad de Pitillas (Navarra).

El accidente, han informado a Efeagro fuentes oficiales, ha tenido lugar hacia las 12:15 horas en una granja situada en el paraje El Salobrar de Pitillas.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, al grupo de rescate técnico (GRT) con un helicóptero de rescate, al equipo médico de Caparroso, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado, una psicóloga de emergencias y efectivos de la Policía Foral (Protección y Atención Ciudadana y Grupo Judicial de la comisaría de Tafalla).

El siniestro se ha producido en una granja porcina situada en el paraje de El Salobrar, en el término municipal de Pitillas, cuando las tres personas han quedado atrapadas en el interior de una fosa de purines con atmósfera pobre en oxígeno.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida de las tres personas, tres varones de 61, 37 y 33 años, que tendrían relación familiar y que han fallecido en el lugar.

Los trabajadores eran vecinos de la localidad de Caparroso, según han informado fuentes municipales a Efe, que han reconocido que el suceso ha causado gran conmoción en el pueblo.

Las reacciones de condolencia y pesar de diferentes formaciones políticas y sindicales han comenzado a sucederse tras tenerse conocimiento del accidente.

Los cuerpos de las personas fallecidas serán trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde les será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

La muerte de estas tres personas es el suceso más grave registrado en España en este tipo de instalaciones desde abril de 2003, cuando cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores (Murcia).

Se da la circunstancia de que el anterior suceso de gravedad de estas características, en diciembre de 2023, tuvo también lugar en Navarra, en concreto en Leitza, donde un hombre de 74 años falleció intoxicado mientras trabajaba en el interior de una fosa de purines de una granja de ovejas, mientras que un segundo trabajador tuvo que ser hospitalizado por intoxicación.