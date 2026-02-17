Trece detenidos en una nave en la que se organizó una pelea ilegal de gallos en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

La Policía Nacional ha detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a trece personas relacionadas con la organización de una pelea de gallos a quienes se les intervino 30.000 euros que supuestamente habían obtenido en apuestas y medicamentos para potenciar la agresividad de las aves.

Según una nota de la Policía, la intervención se efectuó en una nave en la que se había organizado la pelea de gallos y cuando los agentes accedieron contabilizaron más de 120 personas alrededor de un corralito de lona utilizado como ring y realizando apuestas, así como a 40 gallos, muchos gravemente heridos por los combates, que en muchas ocasiones terminan con la muerte de los animales.

«Se trata de un tipo de evento extremadamente perjudicial para el bienestar animal, pero altamente lucrativo para sus organizadores», ha indicado la Policía.

Los agentes detuvieron a trece personas como supuestas responsables de un delito de maltrato animal, entre ellas el organizador de la pelea.

También recuperaron a las aves, que portaban espolones afilados para el ataque, y se incautaron de abundante material relacionado con estos combates ilegales y la cantidad de 30.000 euros supuestamente destinada a las apuestas y diversos productos médicos empleados para incrementar la agresividad de los animales.