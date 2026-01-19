Tras otra noche a la intemperie, los ganaderos mueven sus tractores por Lugo,provocan grandes retenciones y habrá otra protesta este martes

Tras otra noche a la intemperie, los ganaderos que mantienen activa la protesta en Lugo contra el tratado comercial entre la UE-Mercosur han movido parte de los tractores que estaban estacionados en la Ronda da Muralla y los han puesto a circular por la ciudad, por sus alrededores y por las carreteras de acceso, lo que ha dado lugar a importantes retenciones.

Fuentes de Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema han confirmado a Efeagro que los tractores seguirán circulando por las carreteras que rodean a la ciudad de Lugo, por las áreas industriales y por el propio casco urbano “durante todo el día”, para hacer todavía más visible la protesta que mantienen desde el pasado lunes.

Esta mañana, los tractores provocaron grandes retenciones en los accesos al Polígono Industrial do Ceao, así como en la carretera Nacional 6, que a su paso por Lugo actúa casi como una vía de circunvalación de la ciudad.

También dentro del propio casco urbano, en la Ronda da Muralla, y en los principales accesos al centro de la ciudad, como la Avenida de Madrid, puerta de entrada a la zona sur de la trama urbana.

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, ha asegurado Efe que, al menos “de momento”, los ganaderos que mantienen activa la tractorada desde el pasado lunes en el centro de Lugo no tienen “decidido levantarla”.

PARA ESTE MARTES HABRÁ UNA NUEVA PROTESTA A LA QUE SE ESTÁ SUMANDO MÁS COLECTIVOS GANADEROS DE LA REGIÓN

De hecho, ha recordado que todavía no han recibido contestación a las solicitudes de reunión que realizaron en días pasados, tanto con “el delegado del Gobierno”, como “con los eurodiputados gallegos”, a quienes les exigen que, en defensa del medio rural de Galicia, “voten en contra del acuerdo comercial en el Parlamento Europeo.

“Entendemos que en estas condiciones, de momento, tenemos que seguir”, ha dicho Santiago Rego.

Además, ha confirmado que ya ha sido convocada para este martes, 20 de enero, otra “gran manifestación a pie y con los tractores, que recorrerá el trayecto entre la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno.

“Van a venir más compañeros del sector, que quieren sumarse a la protesta, y también apicultores”, ha precisdo.

La protesta saldrá a mediodía de la explanada que hay ante la sede de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo.

Entre los colectivos que han anunciado que se suman a esta protesta está la cooperativa A Carqueixa, que agrupa a más de doscientas familias de Os Ancares que se dedican a la cría de vacuno de carne en extensivo.