Tras nuevos focos, Castilla y León consigna 4 millones para afrontar sacrificios y desinfecciones derivadas de la enfermedad de Newcastle

Castilla y León ha consignado cuatro millones más, tras los 1,5 millones iniciales, para sufragar el sacrificio y eliminación de aves, así como la limpieza y desinfección de las explotaciones avícolas afectadas por la enfermedad de Newcastle en esa comunidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves esa dotación, según ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en rueda de prensa.

La Junta ha recordado que la evolución epidemiológica registrada ha provocado la aparición de nuevos focos incrementándose el número de explotaciones afectadas por las medidas de restricción y la necesidad de prolongar las actuaciones oficiales de erradicación, control y vigilancia. Newcastle

Esa evolución ha generado unas necesidades económicas superiores a las inicialmente previstas, por lo que se han aprobado recursos adicionales para dar una respuesta adecuada a la evolución de la enfermedad.

Estas actuaciones mantienen su carácter de emergencia que requieren una intervención continua por parte de la Administración autonómica, aunque a primeros de mes se flexibilizaron algunas medidas.

Desde principios de octubre, Castilla y León mantiene trece zonas veterinarias de Ávila (2), Segovia (4), Salamanca (1), Valladolid (5) y Zamora (1) como zonas de restricción adicional y vigilancia y control de la enfermedad de Newcastle, aunque hay movimiento avícola en las granjas de la zona, mientras que en tres municipios de Avila y Segovia se mantienen las restricciones de movimientos.

En esas 13 zonas veterinarias se han cumplido con las medidas más restrictivas en torno a los 3 kilómetros y de los 3 a los 10 kilómetros de cada foco, con controles de movimientos del ganado, vacunación, vaciado, limpieza y desinfección y ahora comienzan con una nueva repoblación que hay que seguir y vigilar pero se permite su funcionamiento y movimientos.

Pero aún hay explotaciones en concreto los de Nava de Arévalo y Arévalo, en Ávila; y el de Fuente El Olmo de Fuentidueña en Segovia; que seguirán con las medidas propias de Zona de Restricción (ZP y ZV), con restricciones al movimiento porque no se han cumplido aún todos los plazos de seguridad y control requeridos