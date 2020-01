La Asociación Unión de Agricultores Independientes ha tirado este miércoles 8 en la barriada almeriense de Loma Cabrera entre 2.000 y 2.500 kilos de tomate por el bajo precio de este producto, alrededor de 15 céntimos de euros el kilo, en una acción reivindicativa para protestar por su cotización.

En declaraciones a los medios, el presidente del colectivo, Joaquín López, ha apuntado que el precio recomendado para cubrir los costes de producción sería de entre 40 y 60 céntimos por kilo, en función de la ubicación y gastos de cada productor, insistiendo en que hay “muchos agricultores que se han arruinado”.

“¿Dónde está la gente que nos defiende? ¿Dónde está la Unión Europea? Tenemos preferencia comunitaria y no se respeta para nada, se está favoreciendo a terceros países. Vemos bien el desarrollo de terceros países, pero tenemos preferencia comunitaria, un producto bueno, de calidad, que cumple todas las normativas y tenemos que tirarlo porque hay superproducción”, ha dicho.

“El agricultor tiene tanta deuda que, si le pagan 18 ó 15 céntimos, tiene que venderlo porque tiene una inversión ya hecha”

López ha mantenido que si nadie con “poder suficiente” habla con los “agricultores de a pie” y toma “cartas en el asunto” tendrán que salir a la calle y movilizarse “con o sin permisos”. “Si nos quieren denunciar, que nos denuncien, pero no nos pueden seguir callando, están haciendo una aberración humana, estamos arruinados, perdiendo nuestras casas y fincas”, ha añadido.

Sobre el tomate que han tirado, ha aseverado que se trata de una especialidad que sólo se produce en España y que no por ello su rentabilidad es mayor, negando a su vez que haya un exceso de producción, sino que existe un “abuso” del “poder comercial” y de aquellos que se han acostumbrado a “manipular” al productor.

“Se le paga -esta cantidad- por el producto porque no protesta y sigue callado. El agricultor tiene tanta deuda que, si le pagan 18 ó 15 céntimos, tiene que venderlo porque tiene una inversión ya hecha”, ha apostillado.

Incide en que esta situación no es ajena a otros productos, que han mejorado sus cotizaciones en los últimos meses pero que durante el tramo final de 2019 también registraron bajos precios, como la berenjena. “¿Cuánto producto no se ha tirado ya?”, ha preguntado.

Ha indicado, por otro lado, que su colectivo está contactando con otros similares ya en funcionamiento o en proceso de creación en el arco mediterráneo para constituir una federación que les permita organizarse a nivel nacional porque su mensaje “no llega fuera”. En este sentido, se celebrará una reunión el próximo día 22 en Ciudad Real con posibles miembros.

Ha lamentado asimismo las malas relaciones con las organizaciones agrarias, con las que asegura que no existe relación. “Ellos fomentan la unión en el campo cuando son los primeros que no se unen. Las negociaciones de ahora no son con ellos, no nos apoyan”, ha incidido.

