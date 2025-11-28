Tras dos años de trabajo conjunto, la certificación forestal PEFC avanza en la dehesa extremeña gracias al proyecto Futuro Dehesa

Tras dos años de trabajo conjunto entre PEFC España y la Junta de Extremadura, el proyecto Futuro Dehesa culmina con resultados decisivos para la conservación, gestión sostenible y valorización de la dehesa extremeña. Esta iniciativa, impulsada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTP) y financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU), buscaba promover la certificación PEFC de dehesas y terrenos adehesados de superficies menores a las 100 hectáreas, una realidad en Extremadura.

El proyecto ha facilitado la creación del nuevo grupo de certificación forestal, «SILVACERT TECNOLOGÍAS S.L.», al que ya se han adherido 53 fincas. Estas incorporaciones suponen 1.759 hectáreas de dehesas de menos de 100 hectáreas certificadas PEFC, que ya aplican modelos de gestión bajo los criterios e indicadores del Sistema PEFC. Además, el grupo ha sumado 7 fincas adicionales fuera del alcance del convenio, elevando la superficie total certificada hasta las 3.615 hectáreas, lo que evidencia el creciente interés de propietarios y gestores por la certificación y por las oportunidades que ofrece a la dehesa y a sus productos.

El objetivo de Futuro Dehesa ha sido facilitar la certificación PEFC a pequeños propietarios mediante formación, asistencia técnica y apoyo directo durante el proceso de auditoría. A lo largo del proyecto se ha desarrollado formación técnica especializada en certificación PEFC y gestión sostenible de la dehesa, incluyendo una formación online especifica en la plataforma de Formación PEFC, se ha capacitado a técnicos para asesorar a propietarios y agrupaciones en la implantación del sistema y se ha creado y puesto en marcha el nuevo grupo de certificación, SILVACERT TECNOLOGÍAS S.L., ofreciendo soporte continuado en auditorías y en la estructuración del sistema. Asimismo, se han impulsado campañas de sensibilización sobre el valor de la dehesa y se ha acompañado a empresas de la cadena de custodia para favorecer la comercialización de los productos de la dehesa, como el corcho, la miel, las leñas, etc. y reforzar la conexión entre gestión responsable y mercado.

Los resultados alcanzados consolidan la certificación PEFC como una herramienta esencial para asegurar el futuro de uno de los ecosistemas más singulares de Europa, combinando producción, biodiversidad, cultura y paisaje. PEFC España seguirá trabajando junto a propietarios, empresas y administraciones para continuar impulsando la profesionalización, la formación y la gestión sostenible, garantizando que la dehesa extremeña mantenga su valor ambiental, social y económico a largo plazo.