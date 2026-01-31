Tradiciones que perduran: los Zamarrones de Lanchares celebran en 2026 un año de comuniones, crecimiento y paso a la vida adulta

Lanchares volverá el próximo sábado 14 de febrero de 2026, a llenarse de ruido, coplas y máscaras con la celebración de Los Zamarrones, una de las mascaradas tradicionales más singulares de Cantabria.

Como marca la costumbre, los Zamarrones recorrerán el pueblo resonando los campanos en la pedida del aguinaldo, manteniendo el mismo itinerario que en años anteriores.

El cortejo avanzará casa a casa hasta llegar al teleclub sobre las seis de la tarde, donde tendrá lugar uno de los momentos centrales de la jornada: la celebración simbólica de la comunión de los hijos del mancebo y el recitado de las coplas, que dan sentido y voz a la trama de este año.

NOVEDADES PARA 2026Y EL PROGRAMA DE LA MASCARADA

Este año gira su trama en torno a las comuniones y el paso de los más pequeños a una nueva etapa dentro de la comunidad.

En esta edición de 2026, la historia que acompaña al recorrido de los Zamarrones, parte de una idea sencilla y profundamente humana: los chiquillos del mancebo han crecido. Ya no son niños, y llega el momento simbólico de su incorporación al cuerpo del pueblo, representada en clave carnavalesca a través de una comunión ritual, cargada de humor, copla y tradición.

El aguinaldo comenzará a las 16,30 horas, y a partir de las 18,00 horas la música y la palabra tomarán el relevo. Como en los últimos años, se unirán a la celebración Mariu y Javichu, con instrumentos tradicionales cántabros, y la Escuela de Pandereta de Reinosa, que acudirá con más de treinta panderetas, llenando Lanchares de ritmo, sonido y participación colectiva.

Los Zamarrones de Lanchares son mucho más que una fiesta: son un rito comunitario, una forma de contar quiénes somos y cómo el pueblo de Lanchares se reconoce a sí mismo año tras año, adaptando su historia sin perder sus raíces. En 2026, esa historia habla de crecer, de pasar de etapa y de seguir formando parte del mismo cuerpo común que camina unido por las calles del pueblo.

La Asociación Cultural invita a vecinos y visitantes a acompañar y disfrutar de esta jornada de tradición viva, donde la máscara, la música y la copla vuelven a cumplir su función más antigua: reunir a la comunidad y celebrar la vida compartida.

FIESTA DE INTERÉS REGIONAL

Los Zamarrones de Lanchares cuentan desde 2022 con el reconocimiento oficial de Fiesta de Interés Turístico Regional de Cantabria, una distinción que pone en valor su singularidad, su arraigo en la comunidad y su continuidad como una de las mascaradas tradicionales más representativas del sur de Cantabria.

Este reconocimiento subraya la importancia de la fiesta como patrimonio cultural vivo, transmitido de generación en generación y vinculado a la identidad colectiva de Lanchares y Campoo de Yuso.

En el Sur de Cantabria, sólo los Zamarrones de Lanchares, el Día de San Sebastián, el Desfile de las Carrozas y el Día de Campoo cuentan con tan alta distinción.