Tomadura de pelo en los pagos de la PAC: Cataluña, Cantabria, Canarias y Murcia no pagan nada y solo Castilla y León abonará el 70% prometido

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos señala que la práctica totalidad de las comunidades autónomas no va a abonar el 70% máximo de anticipo de ayudas directas de la PAC que autoriza la Comisión Europea y por tanto los agricultores y ganaderos españoles se van a quedar sin llegar a percibir esa cantidad. Es el caso de Cataluña, Cantabria, Canarias y Murcia, que no pagarán nada al no haber solicitado los fondos y solo Castilla y León abonará el 70% prometido.

La medida de aplicar hasta el 70% de anticipo de las ayudas fue aprobada como apoyo ante la complicada situación de sequía y el incremento que han sufrido los agricultores y ganaderos en los costes de producción, pero al final las CCAA van a anticipar las mismas cantidades o menos que podrían haber adelantado si no se hubiese pedido a Bruselas ese aumento excepcional de porcentaje de anticipo.

SOLO CASTILLA Y LEON HA PEDIDO EL DINERO PARA PAGAR; CATALUÑA. CANTABRIA. CANARIAS Y MURCIA NO HAN SOLICITADO AÚN NI UN EURO

Según los datos recabados por Unión de Uniones, exceptuando País Vasco, que tiene un sistema especial, hay cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Cantabria, Canarias y Murcia, que no han solicitado prefinanciación. Solo Castilla y León habría solicitado un montante suficiente para abonar el 70% de su estimación de ayudas directas. Asturias, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana estarían dispuestas a anticipar de entrada en torno al 50% y el resto quedarían ya por debajo incluso de ese porcentaje.

Unión de Uniones pide ante esta situación que las CCAA adopten las medidas necesarias para que, cuanto antes, los agricultores y ganaderos puedan acceder al anticipo del 70%. Una de las medidas que solicitó la organización con motivo de la sequía fue precisamente tramitar en Bruselas que excepcionalmente se permitiese abonar los anticipos, aunque los controles no estuviesen completados, porque la administración tiene suficientes recursos para recuperar aquellas cantidades abonadas a beneficiarios a los que posteriormente se les detecta alguna incidencia.

En este sentido, «hay muchos perceptores que no reciben anticipo o reciben menos porque la Administración no ha hecho unos controles o no los ha hecho todos, y con ello se perjudica a todos los beneficiarios por unas posibles incidencias que afectarían a muy pocos», indican desde Unión de Uniones.

Según el Ministerio de Agricultura (MAPA), el monto de ayudas directas de la presente campaña PAC asciende a 4.875 millones de euros y lo que las CCAA han pedido de momento es 2.453 millones de euros, lo que supone un 50,3%. En esta primera semana de abono la cifra que da el MAPA es de 1.300 millones, que representa solo un 26,7%.

Para la organización, «lo que sucede en este año no es una excepción, pero no se debería aceptar como algo normal. En campañas pasadas donde también se han producido circunstancias excepcionales como la presente, se ha autorizado por parte de Bruselas la posibilidad de efectuar anticipos, incluso en porcentajes mayores del 70%, y las cantidades adelantadas a los agricultores y ganaderos no han alcanzado nunca esos máximos».

Las CCAA se excusan en que se ha prolongado de forma significativa el período de solicitudes de la PAC y, por lo tanto, ha habido menos tiempo para realizar los controles a los que obliga Bruselas. No obstante, la Unión de Uniones recuerda que «si fue necesario ampliar el plazo de solicitudes es por los problemas e incidencias de las aplicaciones de captura y gestión de expedientes, algo de lo que no son responsables los agricultores y ganaderos, sino las propias administraciones».

