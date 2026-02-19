Todos los partidos aceptan sentarse para hablar del acuerdo UE-Mercsour y escuchar los perjuicios que puede causar en el campo

Unión de Uniones, tras la tractorada de la semana pasada, ha conseguido que todos los grupos políticos dediquen un espacio en sus agendas para sentarse con la organización y entender todos los perjuicios que puede causar el acuerdo UE-Mercosur de seguir su curso.

Unión de Uniones, que movilizó a centenares de tractores y miles de personas que bloquearon la ciudad de Madrid durante la mañana del pasado miércoles 11 de febrero, da un paso más en su hoja de ruta y se ha reunido ya con la mayoría de los grupos políticos para transmitirles su preocupación por el acuerdo de marras y exponerles las propuestas que tiene para mejorarlo.

En el curso de la semana, la organización ya se ha reunido con, Compromís, Junts, Esquerra Republicana, PSOE, Sumar y VOX – con estos dos últimos de manera telemática – y tiene agendada para la próxima semana Coalición Canaria, Podemos y PNV. De los encuentros hace una valoración positiva, agradeciendo la predisposición a escuchar y entender el impacto que este acuerdo, sin cláusulas eficaces de salvaguarda ni cláusulas, espejo tendría para los productores así como la gravedad de que se pueda poner en marcha de manera provisional el acuerdo saltándose los principios democráticos.

«LO HEMOS DICHO MUCHAS VECES, NO SE PUEDEN DECIDIR EN DESPACHOS LO QUE SE HACE EN EL CAMPO. TIENEN QUE ESCUCHARNOS DE VERDAD”

La nota discordante estaría en el PSOE que continúa enrocado en seguir viendo puntos positivos que no lo son ni en el plano teórico. «No entendemos que siga empeñándose en algo que el mismo Planas sabe que no está bien planteado», comentan desde la organización.

Por otra parte, Unión de Uniones confía en que la reunión con el PP, pendiente de confirmación, pueda sumar su posición al rechazo del sector agrario al acuerdo. «Dado que es uno de los principales partidos elegidos en las últimas elecciones europeas para que dirija el destino de la Unión Europea, su apoyo al campo en este asunto podría inclinar la balanza», señalan

La organización insiste en que el diálogo tiene que ser la base de toda negociación, pero señala que este debe ser efectivo y no para hacerse la foto o cubrir el expediente. «Lo hemos dicho muchas veces, no se pueden decidir en despachos lo que se hace en el campo», apuntan. «Tienen que escucharnos de verdad y, cuando lo hagan, se darán cuenta de que el acuerdo UE-Mercsosur es injusto para Europa y debilita su soberanía alimentaria», concluyen.