Todos a la calle: Las convocatorias de protestas se extienden por toda España con la PAC, el lobo y los precios como eje común

Lo llevaban tiempo anunciando y aplazando por culpa de la pandemia, pero con la mejora de los resultados sanitarios las convocatorias de protestas por parte del campo se extienden por toda España, ya que el sector agrario no está dispuesto a seguir soportando unas situaciones que no le gusta nada. Por eso, los motivos que llevarán a todos a la calle de nuevo, a diferencia de las movilizaciones del pasado año, son variadas pero con un eje común: no aceptan las políticas agrarias que se está desarrollando desde el Gobierno (ya que no se trata solo del Ministerio de Agricultura, sino también del de Transición Ecológica) con la aplicación de la nueva PAC, la protección del lobo o la necesidad de asegurar unos precios justos como argumentos para estas nuevas protestas.

La más llamativa, por la unidad de todo el sector y el peso específico a nivel nacional, será las que desarrollen en Andalucía todas las organizaciones agrarias contra el plan de convergencia de la nueva PAC. Unas protestas que comenzarán esta misma semana en Cádiz y que, según han anunciado este mismo lunes 15 las OPAs, será el arranque de un período indefinido de movilizaciones.

De igual forma, este mismo martes, 16 de marzo, comenzará la tractorada a Madrid, con una salida que se producirá de la cooperativa de Talarrubias para llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el miércoles, donde se realizará una protesta del sector extremeño, movilizado por APAG Extremadura ASAJA, y se entregará las reivindicaciones a las ue reclaman soluciones urgentes. Una reivindicaciones que se basan en tres puntos fundamentales, como son protestar por los bajos precios, por los recortes de la PAC y por la política exterior que perjudica a los productos europeos.

En la Comunitat Valenciana, en plena semana fallera, con las fiestas canceladas por el Covid-19, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) convoca este martes 16 una ‘cremà’ de naranjos arrancados para escenificar la grave crisis de rentabilidad que atraviesan los agricultores y ganaderos valencianos. El joven agricultor de AVA-Algemesí, Ismael Navarro, explicará las causas por las que ha decidido dejar de cultivar su campo, fundamentalmente los precios ruinosos que ha percibido en las últimas campañas, mientras que el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, aportará datos generales sobre el retroceso de la superficie agrícola cultivada y lanzará las principales reivindicaciones en política agraria.

Por su parte, en Castilla y León también se invita a ir todos a la calle, ya que las organizaciones agrarias, ASAJA Castilla y León, la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se movilizarán el próximo viernes 19 de marzo en defensa de la permanencia de la ganadería en el territorio y en contra de la amenaza cierta que para su futuro supone la declaración del lobo ibérico como especie en régimen de protección especial en todo el territorio español, defendida desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

de norta a sur, de este a oeste, parece que el campo vuelve a llamar a todos a la calle para retomar las movilizaciones que se rompieron con el covid.