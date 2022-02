Todo lo que hay que saber sobre la futura Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad que sustituye al actual pago básico de la PAC

Con la llegada de la nueva PAC, una de las novedades será la futura Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad a partir del año 2023. Para despejar todas las dudas que ya están provocando entre los agricultores, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado un documento de “Preguntas y Respuestas” sobre la denominada Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero del próximo año 2023 en el marco del nuevo Plan Estratégico nacional de la PAC (PE-PAC) 2023-2027, y que sustituirá al actual pago básico, aunque con menor presupuesto (un 23% irá a la ayuda por ecoesquemas o eco-régimen por cumplimiento de objetivos medioambientales y de clima).

Este documento, que no tiene no tiene carácter legal sino informativo, pretende ayudar a solventar muchas de las incógnitas que se están creando entre los perceptores y ayudar a que los mismos no pierdan ayudas que les correspondan. Así, aclaran que los titulares de los derechos de pago básico a 31 de diciembre de 2022 serán los titulares a 1 de enero de 2023 de los derechos de pago de la ayuda básica la renta para la sostenibilidad. Por tanto, no habrá una nueva asignación en el año 2023 sino que se mantendrá el número de derechos que existan al finalizar la campaña 2022 para cada titular de los mismos.

EL CÁLCULO DEL VALOR SERÁ EN BASE AL PAGO BÁSICO PERO DESDE 2026 SERÁ AL MENOS EL 85% DEL VALOR MEDIO REGIONAL

Asimismo, aclara que en la conversión de los derechos de pago básico en derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad no se incluirán aquellos derechos de los que no se haya hecho uso durante las dos campañas consecutivas de solicitud única de la PAC de 2021 y 2022, ya que estos derechos se integrarán en la reserva nacional sobre la asignación de los derechos del régimen de pago básico.

Sobre el cálculo del valor de esta ayuda, el FEGA aclara que, según lo establecido en el artículo 24 del Reglamento (UE) 2021/2115 por el que se regulan

los planes estratégicos de la PAC, el valor de los derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad en 2023 se determinará proporcionalmente al valor de los derechos de pago básico para el año de solicitud 2022 y posteriormente aplicará la primera etapa de la convergencia establecida para el nuevo periodo. En este sentido, de acuerdo a lo indicado en el mismo artículo 24, todos los derechos alcanzarán, en 2026, al menos el 85% del valor medio regional.

Así, los derechos cuyo valor se encuentre por debajo del valor medio regional tendrán, desde 2023, un proceso de convergencia al alza que será financiado con importes provenientes de los derechos cuyo valor sea superior a dicho valor medio regional. Por tanto, en el valor de los derechos en la campaña 2023 se aplicará la primera etapa de convergencia en la que todos los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad deben llegar, al menos, a tener en esa campaña un valor igual al 76% del valor medio de la nueva región a la que pertenezcan.

Otras cuestioes que se planteael documento es que en el año 2023 los derechos de pago de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad solamente se podrán ceder, excepto en el caso de las herencias, a agricultores que cumplan la condición de agricultor activo según la definición de dicha figura en el nuevo periodo 2023-2027. O que cesiones de derechos para la campaña 2022 únicamente podrán realizarse entre agricultores activos, en base a la definición

de la figura de agricultor activo vigente en el periodo 2015-2022.

Ver el documento íntegro aquí.