Lección práctica de un agricultor: Todo lo que quería saber sobre el cultivo del girasol y nadie se lo había explicado

“En un lugar de Cuenca” es el nombre del canal de José Rubio, un agricultor de Olmeda del Rey Cuenca). Su último vídeo intenta dar a conocer cómo se realiza todo el proceso del cultivo del girasol, una oleaginosa “que llena de verdor los campos en pleno verano, siendo Cuenca la provincia con más superficie de girasol de España”.

Con el vídeo pretende acercar los detalles de un cultivo que se ve por toda la provincia durante verano, con algunas curiosidades y secretos del mismo. Además de mostrarlo a otras latitudes, ya que una parte importante de la gente suscrita al canal vive en Latinoamérica.

Todo comienza con una intro sobre los aspectos más destacados del girasol, destacando “su papel agro ambiental” comparado con otros cultivos que compiten en el sector del aceite, como la soja o el aceite de palma.

Destaca que es un cultivo que habitualmente no recibe abonado, y en muchos casos tampoco productos fitosanitarios. Gracias a su raíz de gran profundidad llega a consumir agua y nutrientes que los cereales no pueden utilizar, evitando en parte la contaminación por nitrógeno en el subsuelo. Además resalta “que es una isla de biodiversidad donde las abejas pueden obtener polen cuando prácticamente no hay más flores”.

A continuación enseña el funcionamiento de la sembradora de girasol y su uso en el campo. Para pasar a la explicación del fenómeno más curioso, cómo la planta mueve su tallo para girar y poder recibir toda la energía del sol.

Posteriormente muestra el cultivo del girasol en todo su esplendor, con su característico color amarillo, desgranando algunas curiosidades como cuál es la verdadera flor del girasol.

Finalmente comienza la maduración del fruto, el secado y se procede a la cosecha.

Se puede ver completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=lKlaAy9I4Rg

O en 5 partes, comenzando con ésta (tiene opción de subtítulos): https://www.youtube.com/watch?v=6l5d1FbJk5E